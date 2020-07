Nissan : le SUV électrique Ariya se dévoile un peu plus

Ce que vous avez sous les yeux n'est pas qu'un simple crossover électrique : c'est aussi le futur des électriques de l'alliance Renault-Nissan, puisque l'Ariya adopte la toute nouvelle plateforme modulaire pour les véhicules à batteries, aussi bien du côté du losange que de Nissan. Et pour ce dernier, il s'agit de concrétiser les ventes de la Leaf en proposant un véhicule électrique doté des dernières avancées en matière de propulsion, dans la carrosserie préférée des acheteurs : le SUV.

Cette toute récente vidéo en montre un peu plus sur cet Ariya qui arbore un design entièrement nouveau pour Nissan. Le logo à l'arrière sera remplacé par l'inscription Nissan en lettre, tandis que la face avant sera nettement plus épurée que celle d'un Juke, pour ne citer que lui. Très inspiré et proche du concept, l'Ariya de série pourrait proposer jusqu'à 300 ch dans sa version la plus performante à double motorisation. Il reste maintenant à connaître les deux facteurs décisifs : le prix, et la capacité des batteries.