Nissan met le turbo sur l’électrification

Après une longue période de tension entre Renault et Nissan, leur collaboration semble s’apaiser. Dans le dernier communiqué de la marque japonaise, on peut y lire que la marque « poursuivra ses solides plans d’électrification et étudiera également la possibilité de renforcer sa collaboration avec l’Alliance ». Voilà qui s’annonce positif, d’autant que la part dans le capital est désormais équivalente pour les deux firmes, fixée à 15 %.

Nissan décide donc de mettre le turbo, ou plutôt les Watts. Fin 2021, elle dévoile « Ambition 2030 » qui comprend comme objectif de réaliser 75 % de ses ventes européennes avec des modèles électrifiés d’ici 2026. Désormais, ce chiffre grimpe à 98 %, soit la quasi-totalité ! Quant au Japon, la proportion passe de 55 à 58 %, la Chine de 35 à 40 %, mais les États-Unis stagnent avec 40 %. Au niveau mondial, le but affiché est de vendre 55 % de voitures hybrides et électriques, contre 50 % initialement, en comptant la marque Infiniti.

Nissan n’a d’autre choix que d’augmenter le nombre de modèles pour atteindre son but. Ainsi, 27 nouveaux modèles électrifiés, dont 19 électriques, vont apparaître d’ici 2030. La part des modèles carburant aux Watts passera de 40 %, prévus lors de l’annonce initiale, à plus de 44 % dans trois ans.

Des batteries de type solide d'ici 2028

Pour le moment, elle peut compter sur sa technologie hybride e-Power (Qashqai, X-Trail), le SUV Ariya et la berline Leaf en électrique. Plusieurs concepts ont été dévoilés, le Max-Out (sportive à deux places), le Surf-Out (pick-up), le Hang-Out (petit monospace), mais seul le Chill-Out paraît plus avancé, et surtout, plus apte à faire du volume avec ses lignes de crossover. Par ailleurs, la firme compte commercialiser des batteries à électrolyte solide d’ici 2028, une technologie plus compacte, plus légère, et notamment aux coûts moindres.