Même si le nombre de modèles 100 % électriques croît à la vitesse grand V, l’Audi Q6 E-tron Sportback ne se connaît pas de concurrent direct. En effet, aucune marque premium ne propose de SUV coupé familial électrique. Pour le moment, car le futur Mercedes GLC Electric sera dérivé en une telle carrosserie.

À retenir : un coup de cœur raisonnable

Objectivement, rien ne justifie le surcoût, même s’il apparaît, au vu du coût global de l’auto, assez limité (2 400 €). Mais puisque ce Sportback reprend quasiment toutes les qualités du SUV, les pertes en matière de garde au toit et de volume de coffre étant minime, que son design apparaîtra comme plus sexy aux yeux de beaucoup et que son comportement est plus amusant, il n’y a aucune raison de ne pas craquer.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité et le volume de coffre préservés

Le comportement routier enjoué

Le ratio autonomie/temps de recharge

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs peu digestes

Des détails de présentation et une sellerie indigne du standing de la marque

Le passage quasi-obligé vers la liste des options