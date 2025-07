Tout comme l’offre mécanique, le développement de la gamme du Q6 e-tron Sportback est identique à celle du Q6 e-tron SUV. Hormis le haut de gamme SQ6, qui dispose d’un package spécifique, les motorisations sont ainsi compatibles avec seulement deux niveaux d’équipement.

Avec la motorisation Performance, l’entrée de gamme Design s’affiche ainsi à 79 800 €. Un montant élevé qui va de pair avec une dotation plutôt complète : jantes 19", hayon électrique, sellerie mi-cuir, sièges avant, arrière et volant chauffants, caméras 360°…

La finition qui devrait remporter le plus de succès -c’est une tradition Audi en France- est toutefois le haut de gamme S line. Outre le kit carrosserie qui signe ces variantes, ce Q6 gagne le châssis Sport, les sièges avant Sport électriques, les vitres arrière surteintées, les projecteurs matriciels, le pack Sécurité et l’écran MMI pour le passager avant. Il perd également la sellerie mi-cuir, qui passe en option à 1 050 €, au "profit" d’une association tissu/simili cuir. Tous ces raffinements ont naturellement un coût. Fixé à 4 100 €, il amène donc notre voiture d’essai à 83 900 €, hors options.

Et des options, il y en a. Même si la marque a de plus en plus recours à une politique de packs, on compte les suppléments par dizaines. Quitte à augmenter la facture, nous vous conseillons de le faire au travers du pack Tech Pro (2 260 €) qui comprend, notamment, la suspension pneumatique, les vitres avant acoustiques (180 €) et une sellerie plus valorisante que celle livrée d’origine (de 1 050 € à 3 250 €).