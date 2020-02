Nouveau Kia Sorento : des teasers… inutiles

Via un court communiqué de presse, Kia annonce qu'il présentera le 3 mars au Salon de Genève le nouveau Sorento. Ce sera (déjà) la quatrième génération du grand SUV de la firme coréenne, 18 ans après le lancement du premier. Le modèle est important, car il est "global", c’est-à-dire vendu sur différents continents. Plus de trois millions d'exemplaires ont été écoulés depuis 2002.

Comme souvent chez Kia, l'annonce est accompagnée de croquis. On voit ainsi les grandes lignes du Sorento 4, qui se fera plus anguleux. À l'avant, les phares seront dessinés dans la continuité de la calandre, qui garde l'aspect nez-de-tigre. À l'arrière, il y aura des feux verticaux, en deux parties parallèles. La lunette semble plus inclinée, un effet visuel renforcé par le dessin fuyant de la troisième vitre latérale. On note la présence d'un élément décoratif en aileron de requin chromé, comme sur la ProCeed.

Le souci pour Kia, c'est que ces teasers ne servent plus à grand-chose ! Le véhicule, qui avait déjà été aperçu en Corée, a été vu sans aucun camouflage en pleine rue en Californie, lors du tournage d'un spot publicitaire. Comme on peut le voir chez nos confrères de Carscoops, l'engin a été photographié sous toutes ses coutures ! Mais cela n'a donc pas incité Kia à revoir ses plans de communication !

Dans les quelques infos transmises par la marque, on apprend que le modèle inaugurera une nouvelle plate-forme dédiée à ses SUV, et que l'hybridation fera son apparition dans la gamme Sorento.