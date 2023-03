Nouveau Mercedes GLC Coupé (2023), tout change et rien ne change

L’année dernière, Mercedes a lancé la seconde mouture de son GLC. Quelques mois plus tard, voilà cette fois la version « Coupé » de ce dernier GLC. Il n’y a absolument aucune surprise autour de ce nouveau véhicule, puisqu’il ne fait que conserver la formule utilisée par Mercedes (et les marques premium concurrentes) depuis quelques années : offrir une carrosserie « façon coupé quatre portes » sur le SUV, exactement comme pour le GLE. Ce nouveau GLC Coupé s’attaque toujours aux autres modèles du genre, le BMW X4 et l’Audi Q5 Sportback. Esthétiquement, il reprend le design du GLC « normal » avec seulement une partie arrière fuyante au lieu de la poupe plus carrée du GLC. Il mesure 4,76 mètres de long, soit 3 centimètres de plus que l’ancien GLC Coupé.

Aucune surprise non plus à l’intérieur avec une planche de bord quasiment identique à celle du GLC « tout court », elle-même très proche de celle de la récente Classe C. On retrouve ainsi la grande tablette tactile centrale de 11,9 pouces en plus d’un gros combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, avec l’équipement optionnel généreux du dernier GLC.

Une gamme entièrement électrifiée

On retrouve aussi la gamme de motorisations entièrement électrifiée du GLC avec des blocs à 48 volts (essence de 204 et 258 chevaux, diesel de 197 et 269 chevaux) et hybrides rechargeables (essence de 313 et 381 chevaux, diesel de 335 chevaux), ces dernières versions pouvant parcourir jusqu’à 131 kilomètres en mode 100% électrique grâce à de grosses batteries. Reste à connaître les prix français de ce GLC Coupé et la liste des motorisations proposées sur notre marché. Sa commercialisation démarrera cet été.