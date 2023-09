Nouveau Mini Countryman - Encore plus gros - En direct du salon de Lyon 2023

Le stand de Mini est chargé en nouveautés importantes puisqu’en plus de la Mini « hatchback » de cinquième génération, le constructeur anglais expose aussi le Countryman de troisième génération. Une mouture entièrement nouvelle dont le style déroute un peu quand on l’observe sous certains angles, notamment le trois-quarts arrière avec des détails étonnants au niveau de la poupe. L’intérieur conserve lui tous les codes du design Mini rigolo avec son interface numérique centrale ronde et ses finitions chaleureuses. Il s’étale désormais sur 4,43 mètres de long (+13 centimètres) ce qui profite évidemment à l’espace intérieur, même si le coffre pourrait faire mieux avec ses 460 litres.

Techniquement très proche du récent BMW X1 (il possède la même plateforme), ce nouveau Countryman propose comme son cousin du groupe allemand deux variantes 100% électrique, l’une mécaniquement identique au iX1 eDrive20 avec 204 chevaux et 64,7 kWh de capacité batterie (autonomie de 462 km) et l’autre similaire au iX1 xDrive30 avec 313 chevaux, les mêmes batteries et une autonomie maximale de 433 km. Il gardera aussi des versions thermiques avec entre 170 et 300 chevaux sous le capot. Mais il laisse tomber l’hybride rechargeable. On ne connaît pas encore ses prix.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Ca commence à faire tout drôle de voir le badge « Mini » sur un véhicule devenu quasiment aussi gros qu’un Peugeot 3008 et les autres SUV du format familial. Dans sa version électrique, il pèse aussi plus de deux tonnes sur la balance. Si Alec Issigonis voyait ça !