Nouveau Nissan Qashqai (2021) : voici son intérieur

Le troisième Qashqai sera celui de l'électrification. Si aucune variante 100 % électrique n'est prévue, il n'empêche que le SUV va adopter la motorisation électrique e-Power de Nissan. C'est en effet bel et bien une électrique au sens propre du terme puisque c'est le moteur électrique qui entraîne les roues avant, le bloc thermique n'assurant que la fonction de générateur de courant pour les batteries.

Nissan poursuit la révélation de détails sur son Qashqai 3 avec l'intérieur. L'image ne montre que partiellement la planche de bord, mais elle en montre suffisamment. La grosse nouveauté est l'apparition d'un écran au format tablette, perché sur la planche, et non plus intégrée dans celle-ci comme auparavant. Un écran 9 pouces qui rassemble les services connectés Nissan et les désormais traditionnels Android Auto et Apple CarPlay.

L'autre grande nouveauté est cette grande instrumentation numérique de 12,3 pouces, qui intègre la navigation. Une chose que l'on voit encore trop peu, notamment chez les constructeurs généralistes. Nissan devrait donc séduire un certain public "geek" avec cet équipement, d'autant plus que le nouveau Qashqai se dote d'un affichage tête haute de 10,8 pouces, l'un des plus grands actuellement en automobile. Un éclairage d'ambiance blanc est présent.

Ultra connecté, le nouveau Qashqai aura droit à une fonction de signalement de véhicule volé : "Stolen Vehicle Tracking. Ce système permet, grâce à l'application NissanConnect, de signaler le vol du véhicule à un service clients dédié et aux forces de l'ordre, puis de le suivre automatiquement à distance, permettant ainsi sa récupération".

Globalement, le Qashqai semble vouloir monter en gamme : Nissan proposera par exemple une sellerie cuir Nappa à motifs 3D. Un chargeur à induction rapide (15 W) et des prises USB A et C sont présents dans l'habitacle d'un SUV qui se voudra plus accueillant que jamais, avec un coffre en progression de 50 litres.