Nouveautés 2025 : Cabriolets – Mercedes-AMG lance la PureSpeed, Mini renouvelle sa Mini Cooper Cabrio et Aston Martin nous fait rêver.

Janvier

Mini Cooper Cabrio (Thermique)

Arrivée en concession de la nouvelle Mini Cooper Cabrio, quatrième du nom. Contrairement à la nouvelle Mini Cooper trois portes qui est électrique, la nouvelle Mini Cooper Cabrio conserve ses motorisations thermiques (2.0 turbo essence) et exclusivement thermiques puisqu’elles ne disposent pas de micro-hybridation. Dommage pour le malus en France qui va mettre à mal cette petite auto qui est disponible à partir de 33 450 €. Dans le catalogue du constructeur on a le choix entre la Mini Cooper Cabrio C de 163 ch, la S de 204 ch ou bien encore la John Cooper Works de 231 ch. Toutes les motorisations sont associées à une boîte sept vitesses (DKG7) à double embrayage.

Février

Chevrolet Corvette ZR1 Convertible (Thermique)

Avec la nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 Convertible, ce sont 1 064 ch à ciel ouvert qui vont se déchaîner ! Le gros V8 LT7 reçoit en effet l’apport de deux turbocompresseurs pour dépasser les 1 000 ch et donner au conducteur de cette auto l’impression d’être aux commandes d’une catapulte. La ZR1 Convertible est capable de dépasser les 340 km/h en vitesse de pointe, et il sera sans doute nécessaire d'utiliser un gel extra-fort pour éviter de se faire décoiffer. Mise en vente à partir de février aux États-Unis, on ne sait pas encore si cette version très sportive de la Chevrolet Corvette pourra franchir l’Atlantique et viendra dans nos contrées.

Mai

Mercedes-AMG PureSpeed (Thermique)

C’est dans le cadre très select du Grand Prix de Monaco l’an dernier que la marque Mercedes-AMG a dévoilé un concept car un peu particulier. Il s’agissait d’un roadster radical qui dispose d’une sorte d’Halo (un peu comme celui d’une Formule 1) en guise de toit. Depuis, le concept car est devenu modèle de série, mais dans une série très limitée à 250 exemplaires. La Mercedes-AMG PureSpeed est le premier modèle d’une gamme qui se nomme Mythos et qui permettra de produire des voitures exceptionnelles pour des clients fortunés. À la manière de ce que fait Ferrari pour ses modèles Icona Series.

Le style de ce roadster est puisé dans l’histoire de la marque et en particulier des bolides de course comme la superbe Mercedes 300 SLR qui a remporté la célèbre course de Mille Miglia en 1955 aux mains de Stirling Moss. L’inspiration provient aussi de l'hypercar Mercedes-AMG ONE, un bolide à moteur V6 hybride de plus de 1 000 ch. Pour la Mercedes-AMG PureSpeed, ce sera moins de puissance puisque cette auto adopte un bloc V8 biturbo AMG 4.0 de 585 ch et 800 Nm de couple. Ainsi équipée cette auto passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et peut atteindre les 315 km/h en pointe. Afin de faciliter le travail du conducteur et passer sans encombre la puissance au sol, l’auto est équipée d’une transmission intégrale 4Matic et d’une direction active de l’essieu arrière. C’est-à-dire qu’en fonction de la vitesse, les roues arrière tournent, soit dans le sens opposé (en dessous de 100 km/h), soit dans le même sens (au-dessus de 100 km/h) que les roues avant.

Septembre

Aston Martin Vantage Roadster (Thermique)

Après avoir découvert l’an dernier le coupé Aston Marin Vantage, voici qu’apparaît sa variante découvrable. Cette nouvelle Aston Martin Vantage Roadster devient la découvrable la plus rapide du marché grâce à sa capote qui se replie (en Z) en 6,8 secondes jusqu’à 50 km/h, alors qu’il faut souvent à ses concurrentes un temps deux fois plus long pour réaliser la même prouesse. En ce qui concerne la rapidité du beau roadster anglais on peut citer aussi le 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes et la possibilité de rouler jusqu’à 325 km/h. De quoi permettre aux occupants de ce bolide de profiter du son du V8 biturbo (emprunté au coupé) d’origine AMG qui développe 665 ch et 800 Nm. Si l'Aston Martin Vantage Roadster vient d'être dévoilée, les livraisons de cette auto devraient commencer vers la fin de l’été.

Octobre

Maserati MC25 Cielo (Thermique)

La MC25 est la remplaçante de la version découvrable de la Maserati MC20 Cielo. La Maserati MC25 Cielo va, comme le coupé qui devrait être dévoilé en fin d’année, reprendre les éléments aérodynamiques de la Maserati MC20 GT2 Stradale afin de se donner une allure plus agressive. Les performances devraient être en hausse grâce au travail des ingénieurs sur le moteur V6 Nettuno qui pourrait voir sa puissance augmenter afin qu’elle s’approche des 650 ch.

Novembre

Aston Martin Vanquish Volante (Thermique)

Chez Aston Martin on manie l’art du camouflage à la perfection. Comment reconnaître dans cette sorte de Batmobile qui circule dans le brouillard anglais, les sublimes courbes de la version découvrable de la nouvelle Aston Martin Vanquish. Car c’est bien d’elle qu’il s’agit, la future Aston Martin Vanquish Volante qui va se doter d’une capote souple et reprendra à son compte le V12 5.2 biturbo de 835 ch et 1 000 Nm de couple

Décembre

Porsche 718 Boxster

La présentation de la nouvelle Porsche Boxster électrique a été repoussée puisque ce modèle devait être dévoilé l'an dernier. Cette présentation aura finalement lieu cette année pour une commercialisation en 2026. Il est vrai que la mise au point a été plus longue que prévu. De plus, Porsche connaît quelques soucis pour la fourniture des batteries de cette auto. Enfin, la marque s’aperçoit, comme la plupart des constructeurs européens, que les ventes des véhicules électriques ne décollent pas. C’est pourquoi, si la nouvelle Porsche Boxster est 100 % électrique, Porsche devrait faire durer ses Boxster thermiques plus longtemps que prévu. Cette Porsche Boxster « Electric » va bénéficier de l’expérience de la marque dans les compétitions de Formule E et c’est pourquoi la conduite de cette auto devrait rester très sportive. Porsche a d’ailleurs précisé que le poids de l’ensemble devrait être limité quitte à utiliser une batterie de capacité raisonnable, ceci afin que la future 718 Boxster soit la plus agile possible. On attendra les premiers essais pour être rassuré sur ce dernier point.