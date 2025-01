Et maintenant, l'Aston Martin Vantage Roadster pour oublier les problèmes

Toujours dans une phase économise délicate même si la marque parvient à réduire un peu ses pertes (qui étaient encore de 32 millions d’euros au troisième trimestre 2024), Aston Martin continue de renouveler tous ses modèles. Après avoir lancé les DB12 coupé et Volante, variantes profondément améliorées de la précédente DB11, puis la « nouvelle » Vantage et la Vanquish, le constructeur de Gaydon présente cette fois la Vantage Roadster.

Sur le papier, il n’y a absolument aucune surprise : comme la Vantage coupé lancée au printemps dernier, elle adopte un V8 bi-turbo 4,0 litres d’origine AMG considérablement retravaillé (665 chevaux et 800 Nm de couple), un châssis aux suspensions revues (utilisant des amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX), une boîte de vitesses ZF automatique plus performante et un design plus musclé.

La Vantage Roadster progresse aussi beaucoup, par rapport à l’ancienne mouture, au niveau de sa technologie de bord avec une interface numérique bien plus efficace et une connectivité smartphone enfin au niveau. Comme sur le coupé, il sera possible de régler très finement les paramètres dynamiques, jusqu’à choisir entre huit positions différentes pour l’antipatinage en mode Track.

Les prix démarreront au-dessus de 200 000€

Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes (soit un dixième de plus que le coupé), de filer à 325 km/h (exactement comme le coupé) et d’ouvrir ou fermer sa capote en seulement 6,8 secondes jusqu’à 50 km/h, la Vantage Roadster démarrera très probablement au-dessus des 200 000€ sachant que le coupé coûte déjà 199 663€ en prix de base.

Avouez qu’il s’agit d’une belle auto dans la catégorie des Porsche 911 Turbo S Cabriolet, Ferrari Roma Spider et autres Mercedes SL…