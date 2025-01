Nouveautés 2025 : Moyennes berlines – Pluie de restylages chez les berlines françaises avec ceux des Citroën C4, Peugeot 308 et Renault Mégane E-Tech Electric.

Janvier

BMW Série 1 (Thermique)

Si la nouvelle BMW Série 1 est déjà connue, c’est au cours des premiers de 2025 que les livraisons de cette auto vont s’intensifier avec en particulier l’arrivée récente du bloc d’entrée de gamme essence de 122 ch. Qualifié de gros restylage parce que la BMW Série 1 reprend la même base technique que l’ancienne, la mise à jour de la BMW Série 1 est plus profonde qu’il n’y paraît au premier abord. Sur le plan du style cela se voit car son capot est abaissé, la calandre est réduite. Les boucliers sont également modifiés tout comme la signature lumineuse avant et arrière.

La longueur de cette auto augmente de 4 cm et la hauteur de 2 cm. À bord, on découvre une nouvelle planche de bord surmontée d’une double dalle numérique et au volant on s’aperçoit que la direction qui a été retravaillée est plus précise et réactive, cela va de pair avec un train avant modifié et des trains roulants plus rigides. Sous le capot, les moteurs essence perdent le petit « i » réservé désormais aux modèles électriques et l’on trouve des blocs essence de 122 ch (116), 170 ch (120), 218 ch (123 XDrive), 300 ch (M135 XDrive) et un bloc diesel de 163 ch (120 d). Toutes ces motorisations disposent d’une boîte auto à double embrayage et les blocs 120, 120 d et 123 XDrive sont micro-hybrides 48V avec moteur électrique intégré de 15 kW.

Février

Citroën C4 et Citroën C4X/Restylage (Thermique et Électrique)

À l’occasion du dernier Mondial de l’automobile, on a pu découvrir le restylage des Citroën C4 et Citroën C4X. Afin d’homogénéiser sa gamme, le constructeur français a revu ses Citroën C4 et C4 X pour qu’elles adoptent la nouvelle identité stylistique de la marque qui a été inaugurée par les Citroën C3 et Citroën C3 Aircross. Cela donne pour les C4 une partie avant retouchée profondément avec une nouvelle signature lumineuse composée de phares plus fins qui s’étirent jusqu’aux ailes et trois segments de LED horizontaux. On découvre aussi le nouveau logo Citroën en plein centre d’une calandre remaniée qui surplombe un bouclier redessiné également. À l’arrière, il y a des modifications également avec des feux horizontaux reliés entre eux par un large bandeau noir non lumineux où s’inscrit Citroën en toutes lettres, ces modifications de poupe ne concernent pas la C4 X qui troque juste le nom Citroën pour le nouvel emblème de la marque aux chevrons.

Dans l’habitacle la principale modification concerne l’instrumentation numérique qui passe de 5,5 pouces en 7 pouces et devient, et ce n’est pas du luxe, plus lisible. Enfin dans le compartiment moteur on trouve les nouveaux 1.2 micro-hybrides 48V qui ne se nomment plus PureTech et affichent 100 et 136 ch, ils sont associés à une boîte auto e-DSC6. Le bloc 1.2 de 130 ch avec la EAT8 est reconduit (uniquement sur la C4) tandis que l’offre diesel disparaît. Il y a toujours deux motorisations électriques pour le ë-C4 et ë-C4 X qui développent 136 et 156 ch.

Mars

DS 4 E-Tense (Électrique)

Pour la marque DS Automobiles, la grosse actualité c’est le lancement du fer de lance DS N° 8. Est-ce que c'est pour cela que l’arrivée de la DS 4 E-Tense a pris un peu de retard ? Alors qu’elle était programmée pour 2024, l’arrivée de la version électrique de la DS 4 a été reportée à 2025. Ce modèle devrait être disponible au lancement avec le moteur M4 d'Emotors du Peugeot e-3008 qui développe 210 ch. Ce bloc électrique sera associé à une batterie chinoise CATL de 60 kWh de capacité brute et l’autonomie pourrait être de 450 km. Plus tard une batterie de 86 kWh (pour une version grande autonomie) devrait faire son apparition, un prototype équipé de la sorte a été vu en Espagne cet automne.

Avril

Cupra Born/Restylage (Électrique)

L’an dernier la berline compacte électrique Cupra Born a accueilli dans sa gamme une version survoltée « VZ » de 325 ch et cette année, la Cupra Born va encore faire l’actualité en bénéficiant d’un restylage. La marque espagnole veut en effet bien dissocier ses modèles de ceux de Seat et c’est pourquoi la León a été restylée l’an dernier pour recevoir la nouvelle signature lumineuse composée de trois triangles de LED et des retouches au niveau de la calandre et des boucliers. Cette signature lumineuse que l’on retrouve aussi sur les nouveaux modèles de la marque Tavascan et Terramar va être celle de la Cupra Born restylée. Il pourrait y avoir aussi une mise à jour de l’offre numérique dédiée à l’infodivertissement, mais en revanche peu de changement en ce qui concerne les motorisations.

Juin

Kia Ceed (Thermique)

Après la découverte d’un concept car au Salon de New York l’an dernier, on sait que la Kia Ceed aura une descendance. Celle-ci qui va s’inspirer de ce concept car affichera une belle filiation avec les nouveaux SUV électriques de la marque coréenne que sont les Kia EV3, Kia EV9 et prochain Kia EV5. Cette auto qui circule encore camouflée sera toujours disponible en variante de carrosserie break et disposera de motorisations essence électrifiées. On devrait trouver sous son capot les blocs 1,0 T-GDi de 110 ch et 1.5 T-GDi de 140 ch qui devraient être modifiés pour disposer d’une micro-hybridation. Il y aura aussi une motorisation hybride rechargeable de 141 ch, qui ne se trouve actuellement que sur la version break SW, mais qui intégrera le compartiment moteur de la berline.

Juillet

Renault Mégane E-Tech Electric/Restylage (Électrique)

Face à une concurrence de plus en plus affûtée, la Renault Mégane E-Tech Electric a fort à faire et doit évoluer. Cela passera peut-être par une augmentation de l’autonomie des versions d’entrée de gamme, mais aussi par un changement de style au niveau de la face avant. Celui-ci pourrait être inspiré par le concept car Renault Emblème dévoilé au dernier Mondial de Paris, à moins que Renault pour ne pas augmenter trop les coûts se contente d’un restylage a minima, profitant du lifting pour doter son modèle d’une offre d’équipements de série plus importante, tout en réduisant un peu les tarifs pour rendre son auto électrique plus attractive.

Septembre

Kia EV4 Hatchback (Électrique)

Même si l’offre de SUV électriques ne cesse de croître chez Kia, le constructeur coréen n’en oublie pas pour autant son offre de berline compacte. On l’a vu du côté des blocs thermiques avec la nouvelle Ceed qui se prépare, on le verra avec une Kia EV4 Hatchback qui ne sera disponible qu’avec des motorisations électriques. Elle circule encore très camouflée et profite de ses derniers sur route ou circuit pour peaufiner ses réglages. Cette Kia EV4 Hatchback disposera de nombreux éléments communs avec le SUV Kia EV3. Ainsi elle lui empruntera sa base technique et son architecture électrique de 400 volts, mais aussi ses batteries de 58,3 kWh et 81,4 kWh. Toutes deux devraient être associées à un électromoteur de 200 ch. Par la suite, l’offre devrait s’élargir grâce à l’arrivée d’une version GT à deux moteurs et quatre roues motrices.

Octobre

Peugeot 308/Restylage (Thermique et Électrique)

Chez Peugeot, la Peugeot 308 est une star et c’est pourquoi le constructeur ne bousculera pas sa diva lors de son lifting. Mais l’on peut sérieusement envisager, alors que les nouveaux modèles de la marque au lion arborent des feux à LED en forme de griffes, que la 308 se voit greffer ces trois griffes lumineuses dans le bouclier. De plus, la calandre pourrait être colorée à la place du chrome qui l’égaye actuellement. Les boucliers seront remaniés aussi bien à l’avant qu’à l’arrière et la signature lumineuse de la poupe pourrait bénéficier de quelques petites modifications. Sous le capot, il ne devrait plus y avoir de diesel tandis que le bloc essence micro-hybride 48V de 136 ch (boîte e-DCS6) sera conservé. Pour l’hybride rechargeable, c’est désormais le nouveau bloc PHEV de 195 ch qui aura droit de cité, les 180 et 225 ch disparaissant du catalogue. Pour plus de performances, l’offre électrique devrait conserver le bloc de 156 ch et intégrer aussi celui de 210 ch que l’on trouve sous le capot du Peugeot E-3008.