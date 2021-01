Nouveautés dans la gamme moteur de la Kia Ceed

Kia confirme l'arrivée des nouveautés mécaniques sur la gamme Ceed et l'ensemble des carrosseries : berline, Proceed, XCeed et break. Le constructeur coréen précise simplement la présence au catalogue du 1.5 de 160 ch, dont nous vous annoncions la commercialisation en début de mois. Ce nouveau moteur, également présent chez Hyundai, remplace le 1.4 turbo de 140 ch qui était tout juste moyen en matière de performances et de CO2 dans un segment très compétitif.

Le nouveau bloc adopte un ensemble d'évolutions sous le patronyme "Smartstream". Du plutôt classique, avec la commande variable des soupapes (sur la durée d'ouverture et de fermeture), un travail sur la vanne EGR, un filtre à particules et un nouveau turbo. Résultat, Kia annonce un gain de 7,2 % de rejets de CO2 par rapport au 1.4 140 ch, et un gain au 0 à 100 non négligeable de 4 à 6 dixièmes selon la transmission choisie.

Toujours en essence, Kia confirme la présence du 1.6 turbo de 204 ch sur les versions GT de ses autos. Avec 153 g/km de CO2 sur la berline 5 portes, il écope d'un malus de 818 €. Côté diesel, notons l'arrivée d'une hybridation légère sur le 1.6 CRDi de 136 ch en 48V. Les rejets de cette motorisation oscillent entre 118 et 126 g/km de CO2, ce qui permet à la berline Ceed diesel d'échapper à toute forme de malus.