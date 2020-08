Nouveautés - Les 20 voitures qui vont marquer la rentrée 2020

Audi Q5 Sportback

Pourquoi va-t-il attirer votre attention ? Parce qu'il sera plus stylé que votre Q5 classique.

Si du côté des modèles classiques, Audi a fait le ménage dans les silhouettes (plus d'A1 et d'A3 en 3 portes), côté SUV, la marque aux anneaux multiplie les possibilités. Ainsi, un an après le Q3, ce sera au tour du Q5 d'avoir son dérivé Sportback, typé coupé donc. Pas de surprise : on prend un Q5 (qui vient d'être restylé), on redessine la chute de toit, on incline fortement la lunette et on dessine un becquet au-dessus des feux. Priorité au look, avec donc quelques sacrifices sur l'habitabilité arrière et le volume de chargement.

BMW M3 et M4

Pourquoi vont-elles attirer votre attention ? Parce que leur nez vous fera jaser !

Deux ans après la présentation de la Série 3 G20, voici enfin sa déclinaison sportive M3. La berline sera dévoilée en même temps que le coupé M4. Les deux BMW feront parler avec leur calandre aux immenses haricots anguleux, qui donnera un look hyper agressif. Les puissances vont s'envoler. De 431 et 450 ch pour la Competition, on passera à 480 et 510 ch. La moins puissante aura une boîte manuelle 6 rapports, la Competition une boîte automatique 8 rapports. Ce seront toujours des propulsions, mais la transmission intégrale sera par la suite proposée !

Citroën C4

Pourquoi va-t-elle attirer votre attention ? Parce qu'elle a une allure qui divise.

Citroën repart à la conquête du marché des berlines. Deux ans après l'arrêt de la deuxième génération, la C4 est de retour, ce qui mettra fin à la bancale C4 Cactus. Citroën n'a toutefois pas l'envie de rentrer dans le moule. Sa nouvelle compacte ose donc une silhouette originale, teintée de SUV et de coupé. Pari risqué ? L'habitacle est bien plus sage. Cette nouvelle C4 a la particularité d'exister en variante 100 % électrique. Mais elle reprend les caractéristiques de la e-208, elle se contente donc d'une batterie de 50 kWh et d'une autonomie de 350 km. Il y a toujours de l'essence et du diesel. Les commandes seront ouvertes en septembre, avec donc la révélation des prix. L'auto arrivera dans les concessions au cours de l'automne.

Citroën Concept-car

Pourquoi va-t-il attirer votre attention ? Parce que ce sera l'un des rares concepts de la fin d'année !

Le Mondial de l'Automobile a été annulé au printemps. Mais assurément, des marques (au moins les françaises) avaient prévu d'y exposer un concept-car… et leur projet était forcément avancé au moment où le show français est tombé à l'eau. Même sans salon, on devrait donc découvrir quelques concepts dans les prochaines semaines. Lors d'une interview donnée pendant le confinement, Pierre Leclercq, patron du design de Citroën, a ainsi évoqué une surprise chez les chevrons avant la fin de l'année, quelque chose "d'assez révolutionnaire". Image d'illustration

Cupra Formentor

Pourquoi va-t-il attirer votre attention ? Parce que son design est réussi.

C'est le premier modèle spécifique à Cupra… même s'il est étroitement dérivé de la Leon. Le Formentor pourrait être l'une des surprises commerciales de la rentrée car on parie que son style musclé va faire mouche. Le ramage sera au niveau du plumage, avec des blocs puissants, dont un hybride rechargeable de 245 ch. Si Cupra se montre raisonnable sur les tarifs, le Formentor peut facilement détourner des clients initialement attirés par les Audi Q3 Sportback et Range Rover Evoque, d'autant que Cupra profite d'une bonne image de marque.

Dacia Sandero

Pourquoi va-t-elle attirer votre attention ? Parce qu'elle va monter en gamme… mais rester pas chère.

Dacia va entrer dans une nouvelle ère avec la troisième génération de Sandero. Pour être conforme à des normes et réglementations européennes de plus en plus sévères, la citadine va avoir le droit à la base moderne de la dernière Clio ! Celle-ci sera toutefois un peu simplifiée et la Sandero fera l'impasse sur les aides à la conduite les plus évoluées. Mais elle profitera de nouveaux équipements. Si l'extérieur évoluera en douceur, l'intérieur fera sa révolution avec une présentation plus moderne, avec grand écran tactile en hauteur ! Sous le capot, on aura une offre classique. La Sandero attendra un peu avant d'oser l'hybride. Image d'illustration

Fiat 500

Pourquoi va-t-elle attirer votre attention ? Parce que cette 500 est électrique.

Une toute nouvelle 500 s'apprête à rejoindre les concessions. Sa particularité ? Elle est 100 % électrique et c'est son unique motorisation (l'ancienne thermique restera au catalogue). La fiche technique séduit, avec une puissance de 118 ch qui promet de belles performances, et une grosse batterie compte tenu du gabarit, à savoir 42 kWh. Cela donne une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP. La 500 peut sortir de la ville. Pour Fiat, c'est aussi l'occasion de faire monter en gamme sa coqueluche. La 500 fait donc le plein de technologies : optiques full LED, écran tactile 10,25 pouces, conduite semi-autonome. Forcément, les prix semblent corsés, avec 34 900 et 37 900 € pour la berline et le cabriolet haut de gamme La Prima ! Mais la série spéciale coeur de gamme France Edition est à 29 900 € et Fiat dévoilera des modèles plus accessibles à la rentrée.

Ford Mustang Mach-E

Pourquoi va-t-elle attirer votre attention ? Parce qu'elle part en tournée avant-première.

Le SUV électrique de Ford arrive en France. En septembre, la Mustang Mach-E va faire une tournée des concessions en avant-première. On pourra ainsi le voir à Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Dijon Strasbourg, Reims, Lille et Evreux. L'occasion de voir l'engin, qui ose donc une silhouette de Mustang SUV, avant de valider la commande ! Plusieurs configuration techniques sont proposées, de 258 à 337 ch. L'autonomie peut atteindre 600 km avec la grosse batterie de 98,8 kWh. Le modèle est disponible à partir de 48 990 €.

Hyundai Tucson

Pourquoi va-t-il attirer votre attention ? Parce qu'il peut bien vous détourner du 3008.

Le Tucson est le modèle le plus vendu de Hyundai en France et en Europe. Son renouvellement est donc un moment important pour la marque. Cela ne va pas empêcher cette dernière de revoir complètement le design ! Le Tucson sera le premier SUV à profiter du nouveau style de Hyundai, nommé Sensuous Sportiness. Comme l'a annoncé le concept Vision T (photo), cela se traduira par une silhouette encore plus musclée, avec des arêtes saillantes. La face avant sera originale avec une calandre qui intègre une partie de la signature lumineuse. La présentation intérieure montera en gamme, avec instrumentation numérique. Ce nouveau Tucson devrait profiter de motorisations hybrides.

Maserati MC20

Pourquoi va-t-elle attirer votre attention ? Parce qu'elle marque le renouveau de Maserati.

Initialement prévue en mai, la présentation du nouveau porte-drapeau de Maserati aura lieu le 9 septembre. Première grosse nouveauté du Trident depuis 2016, la MC20 (pour Maserati Corse et 2020) est une supersportive dotée d'un V6 inédit, entièrement conçu par Maserati. Ce bloc 3.0 litres biturbo développe 630 ch. La MC20 a déjà montré sa silhouette typée supercar via des teasers, mais le camouflage a efficacement caché les lignes. Ce sera un nouvel élément de la gamme, puisque les GranTurismo et GranCabrio seront renouvelées en 2021, avec un bloc électrique.