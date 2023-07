Nouveaux Mercedes-AMG 43 et 63 S E-Performance (2023) : adieu V8

La Mercedes-AMG C63 V8, c’est fini : depuis quelques mois, la toute nouvelle génération de la familiale allemande existe avec un quatre cylindres hybride rechargeable d’une puissance maximale de 680 chevaux au lieu de l’ancien bloc à huit cylindres bi-turbo de 4,0 litres et 510 chevaux. Basé sur la même plateforme, le GLC de seconde génération adopte exactement le même groupe motopropulseur pour ses nouvelles déclinaisons AMG.

Le GLC 43 AMG, tout d’abord, utilise un quatre cylindres turbo dans une configuration très proche de celui de la compacte A45 avec 408 chevaux thermiques et 14 chevaux du tout petit moteur électrique présent en complément. Il abat le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et limite sa vitesse maximale à 250 km/h. Quant au GLC 63 S E-Performance, il reprend exactement le groupe motopropulseur de la C63 E-Performance avec le bloc quatre cylindres de 476 chevaux et un moteur électrique de 204 chevaux, développant une puissance maximale totale de 680 chevaux (mais uniquement en pointe pendant un court moment). Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et d’atteindre 275 km/h (toujours limité électroniquement), il peut aussi parcourir 12 km en mode électrique et ses 170 g/km correspondent à un malus écologique 2023 de 5 715€.

Plus de 135 000€

On ne connaît pas encore le prix de ces nouvelles déclinaisons AMG du GLC. Mais sachant que la C63 AMG S E-Performance coûte actuellement 134 350€, sa déclinaison de pointe dépassera très probablement les 135 000€. Ce qui restera toujours moins cher que l’ancien avec son malus maximal de 50 000€. Mais avec une sonorité moteur qu’on imagine bien moins raffinée et plaisante…