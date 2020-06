Nouvel Opel Mokka : tout change - Photos et infos officielles

Il y a un peu plus d'un an, Opel dévoilait la Corsa F. C'était son premier modèle imaginé depuis l'intégration au groupe PSA. Mais ce Mokka est plus symbolique encore. La Corsa a en effet été conçue en mode express sur la base et la structure de la nouvelle 208. Pour le deuxième Mokka, sans X, Opel a eu plus de temps et plus de liberté. Le SUV a donc l'honneur d'inaugurer le nouveau design d'Opel, ce qui marque vraiment un nouveau départ pour la firme à l'éclair.

Mais, la première chose qui marque les esprits, c'est le gabarit. Le Mokka semble plus petit. Et c'est bien le cas : fait peu courant, le modèle perd carrément une douzaine de centimètres en longueur. Il ne mesure donc plus que 4,15 mètres, devenant ainsi plus petit que le Crossland X (4,21 mètres). Toutefois, l'empattement est le même. Ce sont donc les porte-à-faux qui ont été rabotés, avec - 6,1 cm à l'avant et - 6,6 cm à l'arrière. La largeur est en revanche augmentée de 1 cm. Opel ne le dit pas, mais l'évolution des dimensions s'explique par la proximité technique avec le DS3 Crossback (longueur de 4,12 mètres). Le nouveau Mokka sera en effet fabriqué avec ce dernier à Poissy.

Tout nouveau, jusqu'aux logos

La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est donc le visage inédit du modèle. Le Mokka inaugure en série le Vizor, qui avait été annoncé par le concept-car GT X Experimental, dévoilé en 2018. La calandre et les phares forment un bloc, cerclé de chrome. Ce Vizor sera repris par les prochains modèles du constructeur.

De manière générale, le Mokka se fait plus anguleux, une manière de symboliser la précision allemande. Les arrêtes sont plus saillantes, notamment au niveau du coffre, avec une cassure nette au-dessus des feux. On découvre une nouvelle manière d'inscrire le nom, avec de grandes lettres au centre. Le logo Opel est aussi revu, puisque les lettres de la marque sont maintenant en bas du cercle. Une façon de bien montrer que tout change ! Toutefois, Opel n'a pas fait table rase de son passé esthétique, puisqu'on retrouve des signatures lumineuses en forme d'ailes. La ligne qui passe au-dessus du vitrage latéral et retombe vers l'arrière fait aussi penser à l'Adam. Impossible de passer sous silence la surprenante couleur de présentation verte ! Des teintes plus sobres seront bien sûr au menu.

Pure Panel à bord

Le changement se trouve aussi à l'intérieur. Après le Vizor, voici le Pure Panel. Ce nom désigne la nouvelle architecture pour la planche de bord : l'instrumentation et l'écran tactile du système multimédia forment un bloc. Cela donne une présentation plus épurée. Enfin un intérieur Opel avec de la personnalité, même si on a en tête Mercedes. L'instrumentation numérique a un écran de 12 pouces. Pour le multimédia, c'est jusqu'à 10 pouces. Le coffre a un volume de 350 litres.

Le Mokka se fait ainsi plus technologique. L'équipement est remis à jour. Le modèle peut notamment recevoir des phares LED de type matrix. Ils sont composés de 14 éléments gérés indépendamment, afin d'avoir un faisceau lumineux qui évolue en fonction des conditions de circulation. Le conducteur reste ainsi toujours en feux de route, les LED s'allument ou s'éteignent pour ne pas éblouir les autres usagers. Côté assistances à la conduite, il y a un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/redémarrage ou l'aide au maintien actif dans la voie.

L'électrique pour débuter

Le Mokka adopte la nouvelle plate-forme des citadines de PSA, la CMP. Comme il l'avait fait pour la Corsa, Opel dévoile pour commencer la variante 100 % électrique, Mokka-e. La fiche technique est calquée sur la citadine avec un moteur de 100 kW, soit 136 ch, et un couple maxi de 260 Nm. Trois modes de conduite sont au programme, Normal, Eco ou Sport. La vitesse est limitée à 150 km/h. La batterie a une capacité de 50 kWh. La marque annonce une autonomie de 322 km en mode Normal. Pour la recharge, le Mokka-e est adapté du monophasé au triphasé 11 kW. Avec une borne de recharge rapide de 100 kW CC, le plein est refait à 80 % en 30 minutes.

Le Mokka sera rapidement proposé avec des moteurs thermiques, en essence et en diesel. Les carnets de commandes seront ouverts dès la fin de cet été, pour la version électrique, mais Opel annonce que les livraisons ne commenceront que début 2021.