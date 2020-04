Nouvelle Audi A3 Sportback : à quoi ressemble la version de base ?

Si le Salon de Genève a été annulé, Audi a bien dévoilé début mars la nouvelle A3 Sportback. Mieux, dans la foulée, il a ouvert les carnets de commandes. Il est prévu que cette quatrième génération rejoigne les concessions en mai, un calendrier qui peut toutefois évoluer suite aux mesures de confinement.

En attendant, il est possible de songer à son achat en parcourant le configurateur en ligne. Et pour nous, c'est souvent l'occasion de regarder à quoi ressemble la version de base. Car on connaît la technique : la voiture a été présentée en version haut de gamme "full options". L'auto en met ainsi plein la vue avec ses grandes jantes, ses chromes, ses optiques LED… Mais que reste-t-il sur le modèle d'accès ?

A l'extérieur

Le modèle de base, simplement nommé "A3", se contente de jantes de 16 pouces. Voilà qui change déjà des 19 pouces visibles sur les photos de lancement ! Mais au moins, on évite les enjoliveurs. Il faut faire l'impasse sur les encadrements des vitres chromés, qui apparaissent au niveau au-dessus, le Design. Et pour avoir en série le chrome autour de la calandre et dans les boucliers, c'est la S line et la Design Luxe. Bon point en revanche : dès la version de base, on a des optiques LED, ce qui évite l'horreur des phares halogènes. Il reste quand même une ampoule pour les clignotants. Côté couleur, en teinte gratuite opaque, on a du blanc ou du noir.

À l’intérieur

La bonne surprise vient de l'habitacle. Alors que l'A1 de base ose des impasses qui semblent d'un autre temps, avec un trou à la place de l'autoradio, la moins chère des A3 reçoit un écran tactile 8,8 pouces. Il y a aussi un écran 10,25 pouces pour l'instrumentation, même si les graphismes sont simplifiés. On trouve un volant cuir multifonctions et des décors couleur alu. La présentation intérieure reste donc très agréable à l'œil.

L'équipement

Là aussi, Audi surprend agréablement puisque l'A3 de base est bien dotée. Il y a en série : climatisation automatique bizone, rétros électriques et dégivrants, détecteur de pluie et luminosité, banquette 60/40, radio Bluetooth, régulateur de vitesse, alerte sortie de voie, freinage d'urgence automatique.

Au final

C'est bien pour l'intérieur et l'équipement, surtout de la part d'Audi ! L'extérieur est un peu basique, avec aucun chrome par exemple, mais on a vu pire.