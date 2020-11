Nouvelle Dacia Sandero : quel écart de prix avec la Renault Clio ?

Quelques semaines avant l'arrivée dans les concessions, Dacia a dévoilé la grille des prix de la nouvelle Sandero. Des tarifs très attendus, pour savoir si la marque allait rester fidèle à son positionnement low-cost. La question pouvait se poser car la troisième génération opère une réelle montée en gamme.

L'auto soigne davantage son style extérieur et fait d'énormes progrès en matière de présentation intérieure. Le dessin de la planche de bord n'a plus rien de rustique ! Ajoutez à cela de nouveaux équipements et surtout une base technique moderne. La nouvelle Dacia a carrément le droit à la nouvelle base CMF, que la Clio a adoptée en 2019.

Certes, la CMF est ici un peu simplifiée. Mais la Sandero sur une base technique antique et hyper-rentabilisée, c'est fini, preuve quand même que Dacia entre dans une nouvelle ère. La maîtrise des coûts de production va cette fois passer sur les volumes, avec plusieurs best-sellers sur une base commune (Sandero, Clio, Captur).

Forcément, avec ce changement, Clio et Sandero n'ont jamais été aussi proches, d'autant qu'elles partagent aussi des moteurs, ce qui était quand même déjà le cas depuis quelques années à cause de normes antipollution plus strictes.

La comparaison du positionnement tarifaire est donc facilitée et encore plus légitime. Les éléments techniques étant quasi identiques, cela se joue maintenant surtout sur l'équipement. Voici deux matchs de prix pour estimer les écarts à dotation semblable.

La version de base

Le moteur de base est le même, un modeste essence de 65 ch, qui sera à la peine en sortant de la ville. Le ticket d'entrée de la Sandero augmente de 400 €, à 8 690 €, mais l'équipement est plus riche. Ainsi, le modèle Access a maintenant en série : six airbags, le freinage automatique d'urgence, le limiteur de vitesse, l'allumage automatique des phares, les vitres avant électriques, l'ordinateur de bord et le volant réglable en hauteur.

Des équipements que l'on a aussi sur la Clio Life, facturée 14 900 €. Celle-ci est quand même mieux équipée (heureusement), en misant sur la sécurité avec l'assistant au maintien dans la voie, l'alerte de distance et la reconnaissance des panneaux, des équipements qui n'existent pas sur la Sandero. Elle a aussi le régulateur de vitesse, le siège conducteur réglable en hauteur, la banquette 1/3-2/3, la fermeture centralisée. Ces derniers équipements sont en série sur la Sandero Essentiel, à 9 890 €. La Clio Life a aussi les rétros électriques, la Sandero Essentiel des antibrouillards.

Le cœur de gamme

Prenons le bloc commun ECO-G, la bicarburation essence/GPL de 100 ch. La Sandero au look classique avec la finition Confort a un équipement semblable à la Clio Zen. La Dacia est à 12 690 €, la Renault à 18 800 €. Les deux véhicules ont en série, en plus des équipements de base communs, les rétros électriques, la climatisation manuelle, la radio sur écran tactile, le régulateur de vitesse, la banquette 1/3-2/3, le siège conducteur réglable en hauteur.

La Clio a toujours l'avantage d'avoir l'aide au maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux. Ses rétros sont dégivrants. En revanche, la Sandero Confort a en série les radars de recul, le capteur de pluie et les antibrouillards, absents de la Clio Zen.

Ces trois derniers équipements arrivent sur la Clio Intens. Cette dernière est carrément à 21 300 €. Elle a toutefois en plus de la Sandero des jantes 16 pouces, un frein de parking électrique, la clim auto, la carte mains libres, la navigation, le plancher de coffre mobile. Mais ces équipements sont en option à seulement 1 140 € sur la Sandero ! Aux assistances de sécurité en plus, la Clio Intens ajoute quand même les feux de route automatiques et des phares haut de gamme full LED.

Au final

La Sandero a beau monter en gamme, elle garde un positionnement prix/équipements extraordinaire chez les citadines. C'est incontestable. Pour les écarts de prix, ce n'est évidemment pas une science exacte, vu les quelques différences d'équipements. Mais à dotation proche, avec le SCe 65 ch en entrée de gamme, on estime la différence à 3 500/4 000 €. Pour le GPL 100 ch cœur de gamme, on est plutôt vers 5 000 € !

Mais alors, que reste-t-il à la Clio ? Le blason déjà peut jouer. Ensuite, la Renault reste plus technologique, et cet aspect compte pour des clients. Mais il y a surtout un écart de présentation intérieure. Si la Sandero est nettement mieux dessinée, elle garde des matériaux de base et fait des économies sur des habillages. Or, sur ce point, Renault a fait énormément progresser la Clio avec la dernière génération.

Ainsi, si l'écart de prix se creuse en montant en gamme, c'est aussi parce que la Clio Intens a les fameux matériaux moussés sur la planche de bord et les portes avant, un volant en cuir, une sellerie plus qualitative, un éclairage intérieur LED.

Certains se diront que cela ne vaut quand même plus le coup de dépenser plus pour la Clio et que ça sent le roussi pour cette dernière. Reste qu'on pensait déjà cela avec le duo Sandero 2 et Clio 4, et les deux ont chacune battu des records de ventes.