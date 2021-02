Nouvelle Mercedes Classe C : tout ce qu'il faut savoir avant la présentation

Traditionnellement, à l'approche du Salon de Genève, les nouveautés sont nombreuses en cette période. Le show suisse n'aura de nouveau pas lieu en mars, mais les marques ont gardé l'habitude de dévoiler leurs nouvelles stars en février. Dans les prochains jours, on va découvrir le Nissan Qashqai, le Honda HR-V, le Hyundai Ioniq 5 et la Mercedes Classe C.

La marque allemande a en effet confirmé la date du 23 février pour les débuts de la toute nouvelle génération de sa familiale. Une annonce accompagnée d'un teaser, qui donne une information importante : Mercedes présentera en même temps la berline et le break.

Le renouvellement de la Classe C est important : la mode a beau être aux SUV, la familiale reste un succès commercial, portée notamment par la Chine et les États-Unis. Le changement de génération fait suite à celui de la Classe S. Et comme c'était le cas avec les précédents modèles, la nouvelle Classe C aura des allures de "baby S", un aspect poupées russes volontaire et assumée par Mercedes.

La silhouette évoluera ainsi avec des optiques plus acérées (une première image vient d'être publiée) et des feux horizontaux, qui déborderont sur le coffre. Il en sera de même à bord. Comme la limousine, la nouvelle C aura un immense écran tactile vertical en guise de console centrale. La refonte sera bien sûr l'occasion de compléter l'arsenal technologique.

L'offre de moteurs a fuité fin 2020. Mercedes mettra en avant une gamme entièrement électrifiée, de l'hybridation légère à l'hybridation rechargeable. Mais les AMG perdront le V8 !

