Nouvelle Mitsubishi Colt : une Clio rebadgée

La Colt va être de retour. Mitsubishi a officialisé le lancement d'une nouvelle génération en Europe pour l'automne 2023. Il s'agit du deuxième modèle prévu dans le cadre d'une coopération avec Renault, le premier étant un nouvel ASX, annoncé pour début 2023.

Ce sera la septième génération de la Colt. Avec elle, Mitsubishi sera à nouveau présent sur le segment B, l'un des plus importants en Europe, qu'il a quitté il y a plus de dix ans avec l'arrêt de la précédente Colt. Celle-ci avait connu une bonne carrière, puisque 400 000 exemplaires avaient été écoulés sur notre continent entre 2004 et 2014.

L'annonce de la nouvelle Colt est accompagnée d'un teaser… et celui-ci confirme ce que l'on imaginait. L'auto sera dérivée de la Clio. Elle en sera même très proche, puisqu'on devine des flancs identiques à ceux de la française (la nervure entre les ailes et les portes avant ne laisse aucun doute). Mitsubishi va se contenter de revoir la calandre, les phares et les boucliers.

La base technique étant logiquement la même, avec la plate-forme CMF-B, la Colt pourra comme la Clio proposer une version hybride. L'auto sera fabriquée dans l'usine Renault située en Turquie. Pour rappel, sur le même principe, l'ASX sera un Captur revu et fabriqué en Espagne. Voilà donc un partenariat qui ne profite pas aux usines françaises.