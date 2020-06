Nouvelle Seat Leon : à quoi ressemble la version de base ?

Elle fait en ce moment la belle dans un spot TV en finition typée sport FR. Mais est-ce que cette nouvelle Leon garde encore du charme avec sa configuration la moins chère, à savoir la finition Reference (dès 21 370 € en 1.0 TSI 110 ch) ? Pour le savoir, nous sommes allés voir le configurateur en ligne de Seat.

À l’extérieur

On commence par une découverte sympa : la couleur gratuite est un Rouge Passion, une teinte vernie. Autre bon point : il y a d'office des jantes alliage, en 16 pouces toutefois. Côté phares, ce sont des EcoLED, avec donc des LED mais une signature lumineuse simplifiée. Bon point : le modèle d'accès a les antibrouillards LED. Le seul vrai manque est le bandeau lumineux entre les feux, qui fait quand même une partie du charme de la Leon. Il arrive au deuxième niveau de finition (Style), avec clignotants dynamiques. La Style a aussi les phares avant full LED.

À l’intérieur

Au niveau de la planche de bord, la très bonne surprise est la présence en série d'un grand écran tactile 8,25 pouces. La semaine dernière, on voyait que la Mégane restylée de base avait un mini écran pour la radio, sans couleur ! L'instrumentation reste classique, avec deux grands compteurs à aiguilles. Sur cette variante Reference, la présentation est clairement sans fioriture, les chromes autour des aérateurs et du levier de vitesses étant absents. Le gros défaut c'est le volant, sans décor, sans touche de raccourci. L'éclairage d'ambiance qui passe sous le pare-brise et se prolonge dans les portes est réservé au haut de gamme.

L'équipement

La Leon est généreuse. Dès la base, elle a en série les jantes alliage, les rétros électriques et chauffants, la climatisation, les quatre vitres électriques, le régulateur de vitesse, le freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, l'aide au maintien dans la voie, la radio sur écran tactile 8,25 pouces.

Au final

Pratiquement rien à redire, cette version de base présente bien et est bien dotée. L'intérieur est juste un peu austère.

> La version haut de gamme : FR

En série : phares et feux full LED, jantes 18 pouces, coques de rétros peintes en noir, canules chromées, instrumentation numérique, écran 10 pouces...