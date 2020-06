Nouvelle Skoda Octavia : voici la version Scout

La nouvelle famille Octavia semble au complet. Après la présentation de la berline et du break fin 2019, puis de leur variante RS en mars dernier, voici la Scout. Il s'agit d'une déclinaison baroudeuse basée sur le break familial de Skoda.

La Scout reprend ainsi les éléments typiques d'un SUV, avec des protections de carrosserie en plastique d'aspect brut dans les boucliers, sur les bas de caisse et autour des roues. Un décor couleur alu est ajouté à l'avant et à l'arrière. Les coques de rétroviseurs sont peintes en gris argent. La Scout reçoit en série des jantes de 18 pouces et peut avoir en option des 19 pouces.

À bord, la personnalisation est moins poussée. On trouve une sellerie inédite et des surpiqûres marron sur les sièges, le volant ou encore la planche de bord. Celle-ci adopte un dessin bien différent de celui de l'ancien modèle, avec une organisation horizontale. L'écran central façon tablette mesure jusqu'à 10 pouces.

Cette Scout n'est pas qu'un plumage, c'est aussi un ramage puisqu'elle peut recevoir une transmission intégrale. Celle-ci est présente avec le 2.0 essence TSI de 190 ch ou une évolution du 2.0 TDI forte de 200 ch. Ces blocs ont en série la boîte double embrayage DSG 7 rapports.

Skoda ajoute toutefois, et pour la première fois, des moteurs avec deux roues motrices seulement : un essence 1.5 TSI de 150 ch et un diesel 2.0 TDI de 115 ch.