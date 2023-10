Nouvelle Tesla Model 3 - Rendez-vous mardi 31 octobre pour les premières images de l'essai

Lancée en 2018, la Tesla Model 3 s'est très vite imposée comme LE modèle incontournable pour toute personne qui souhaitait rouler en électrique. Aujourd'hui, même si le "Y" est le modèle le plus vendu de la marque, la "3" représente toujours la berline électrique la plus recommandable.

Fort de cet engouement, la marque américaine y apporte aujourd'hui plusieurs évolutions dans tous les domaines. Celles portant sur le style sont les plus significatives. Dès le premier coup d'œil, elles se remarquent avec notamment l'adoption des projecteurs plus fins horizontaux, qui remplacent avantageusement les anciens. Cela s'accompagne d'un bouclier redessiné, de quoi lui donner une allure plus agressive mais aussi améliorer son aérodynamisme. Ces améliorations portent aussi sur la partie arrière avec l'adoption des feux inédits plus esthétiques.

À l’intérieur, on pourrait penser que rien change, ce qui n'est pas vrai. En effet, les plus observateurs auront remarqué la disparition des commodos. Désormais pour actionner les clignotants, il faudra intervenir sur le volant. Mais ce n'est pas tout puisque l'écran, cœur de cette Model 3 gagne en définition et la dotation s'améliore avec par exemple des sièges ventilés, une meilleure insonorisation, un système hi-fi plus performant ou un écran 8 pouces pour les passagers arrière.

Disponible en version Propulsion ou Grande Autonomie avec des autonomies minimales suivant les versions oscillants entre 513 et 629 km, cette Model 3 apparaît toujours comme LA meilleure de sa catégorie. C'est justement au volant de l'entrée de gamme que nous vous donnons rendez-vous pour les premières images de l'essai dès demain.