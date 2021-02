Nouvelles batteries pour les Audi A6 et A7 hybrides rechargeables

Audi continue de mettre à jour sa gamme d'hybrides : après les Q5 et Q5 Sportback hybrides rechargeables, c'est au tour des A6 et A7 dotées des mêmes motorisations de suivre la tendance. La marque allemande a remplacé la batterie de 14,1 kWh contre une unité de 17,9 kWh qui fait évidemment grimper l'autonomie en mode électrique.

Sur les deux berlines, elle passe à plus de 70 km en ayant des oeufs sous les pieds et en conditions excellentes. Attention toutefois : la présence des batteries réduit significativement le volume de chargement du coffre. Sur l'Audi A6 Avant, il tombe à 405 litres, soit peu ou prou le volume... d'une Renault Clio 5. C'est 160 litres de moins que sur une A6 Avant à moteur thermique classique. Rappelons que ces batteries peuvent se charger en courant alternatif jusqu'à 7,4 kW.

Tout comme le Q5 hybride, les A6 et A7 sont disponibles en deux versions. La première, la 50 TFSI e, associe le quatre cylindres 2.0 turbo à un moteur électrique avec à la clé 299 ch et 450 Nm. La version plus puissante 55 TFSI e reprend la même configuration, mais dans une formule plus puissante de 367 ch.