Nouvelles finitions pour le Volkswagen Tiguan, qui voit son prix d'entrée baisser

Le Volkswagen Tiguan tenterait-il la fibre populaire ? Nous n'irons pas jusque là pour un modèle qui débute tout de même à 34 100 € dans sa finition la plus basse, mais l'ajout de deux nouvelles finitions plus accessibles ouvre un peu les horizons pour la meilleure vente de la catégorie, assez facilement devant le Nissan Qashqai et le Peugeot 3008 en 2020 en Europe.

La première finition, baptisée "Tiguan", vient donc s'insérer sous la finition actuelle Life. Pas franchement dépouillée, elle propose en effet de série les feux LED automatiques, le régulateur adaptatif, les radars avant et arrière, l'AppConnect sans fil, l'écran tactile 8 pouces, les jantes 17 pouces ou encore les rétroviseurs rabattables électriques.

Pour les professionnels, une nouvelle finition fait son apparition. La "Business" arrive aux côtés de "Life Business", mais à un tarif plus léger de 2500 €. Elle intègre de série la caméra de recul, la navigation Discover Media et la roue de secours avec planche de coffre modulable.

Ces deux nouvelles finitions sont stratégiques pour Volkswagen qui peut se permettre d'afficher des tarifs frontaux plus faibles sur les entrées de gamme. Elles sont déjà disponibles à la commande en France en TSI 130 ch et TSI 150 ch (boîte manuelle uniquement) et en TDI 150 ch, en boîte manuelle ou DSG.