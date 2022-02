Objectif 50 000 pour Hyundai France

C’est à croire que le nombre 50 000 a une signification particulière en Corée du Sud : après Kia, c’est au tour de sa marque sœur, Hyundai, d’annoncer le même objectif de ventes hexagonales pour 2022. La guerre entre ces deux labels, qui appartiennent pourtant au même groupe, fait plus que jamais rage en France. Il est vrai que notre pays fait figure d’exception puisqu’il est le seul au monde où Kia prend très régulièrement le dessus sur Hyundai.

La tendance s’est toutefois inversée en 2021, où nos compatriotes ont acquis 45 241 Hyundai et 44 215 Kia. Les progressions envisagées par ces deux constructeurs sont donc supérieures à 10 % dans les deux cas.

Pour atteindre son but, Hyundai peut compter sur sa gamme de modèles électrifiés, des autos très en vogue. La quatrième génération de Tucson fait un carton dans notre pays (17 755 exemplaires livrés en 2021), comme sur la plupart des marchés mondiaux, notamment dans ses versions hybrides et hybrides rechargeables, tandis que la Ioniq 5 devrait atteindre son rythme de croisière. On espère également voir sa grande sœur, la Ioniq 6, pointer le bout de son capot dans notre pays avant la fin de l’année.

Ces progressions des ventes devraient aller de pair avec celle de la rentabilité. Hyundai voit, en effet, son prix moyen facturé exploser. En 2021, il était de 34 971 €, soit une de quasiment 20 % par rapport à 2020. En deux ans, l’acheteur d’une Hyundai neuve a même dépensé, en moyenne, 10 000 € supplémentaires, soit une augmentation supérieure à 40 %.