Objectif Mars en Tesla Model Y

L’électrification du parc automobile progresse chaque mois. Les voitures « zéro émission » ont assuré 13% des immatriculations de voitures neuves en France l’an dernier, et les près de 700 000 véhicules électriques actuellement en circulation représentent 1,6% du parc roulant.

Dans le même temps, le nombre de bornes de recharge ouvertes au public ne cesse de progresser.

On franchira au printemps la barre symbolique que 100 000 bornes ouvertes au public, et la quasi-totalité des stations-services du territoire seront dotées de bornes rapides d’ici l’été, permettant d’assurer sereinement des voyages longue distance en électrique. Après quelques retards à l’allumage, la France accélère donc bel et bien sur le dossier.

De leur côté, les constructeurs auto étoffent leur catalogue de voitures à batterie, et nombre d’entre eux prévoient de ne plus proposer de modèles thermiques dès 2030, soit 5 ans avant l’échéance édictée par la Commission européenne.

Ainsi, selon les dernières projections de l’UFIP Energies et Mobilités, observatoire du milieu pétrolier, la demande de produits fossiles devrait avoir baissé de 40% à l’horizon 2035.

Reste que l’essor de l’électrique pose de très nombreuses questions, que Caradisiac va maintenant s’attacher à aborder d’une manière un peu décalée avec cette nouvelle rubrique. Celle-ci met en scène deux de nos journalistes, Pierre-Olivier Marie et Stéphane Schlesinger, qui au gré de différents road-trips vont confronter leurs points de vue sur l’électrique.



Le premier de nos larrons est un partisan convaincu de l’électrification, même s’il en reconnaît par ailleurs les limites et les difficultés qu’elle peut poser, tandis que le second est un petrolhead invétéré, un fervent défenseur des causes automobiles perdues mais qui, même s'il ne le reconnaîtra jamais publiquement, considère avec un certain intérêt les modèles à batterie.

Au-delà de leur mauvaise foi respective, qui leur fait employer parfois des arguments assez spécieux dans un sens ou dans l’autre, tous deux synthétisent assez bien la position ambivalente de nombre d’entre nous concernant les modèles à batterie. « Ni pour ni contre, bien au contraire…», comme disait l’autre.

Pour cette première confrontation, nos deux lascars ont jeté leur dévolu sur une Tesla, marque qui donne aujourd’hui le LA en matière d’électrification, avec des produits à la pointe qu’accompagne un vaste réseau de Superchargeurs$. On dénombre environ 40 000 bornes à ce jour, dont un peu plus de 1500 en France.

La marque américaine a dépassé la barre des 2 millions de voitures produites l’an dernier, et le Model Y à bord de laquelle nos journalistes embarquent a été la quatrième voiture la plus vendue au monde l’an dernier.



Quant à la destination, elle s’est imposée d’elle-même : Mars ! Non pas la planète rouge qu’Elon Musk rêve de coloniser un jour, mais une bourgade ardéchoise comptant moins de 300 habitants, où tombe la neige et souffle un vent du nord sec et froid dont vous retiendrez qu'il s'appelle la burle.

Une terra incognita pour la quasi-totalité d’entre nous et qui peut se targuer, grâce à son implantation à 1030 mètres d’altitude, de disposer de son propre observatoire astronomique, baptisé Mars Observatoire Hubert Reeves. Un peu plus près des étoiles, donc.

Mais assez parlé (ou écrit !), il est maintenant temps de prendre la route. Et c’est ainsi que, par une fraîche matinée d’hiver, Pierre-Olivier et Stéphane se sont donné rendez-vous sur le tarmac du Musée de l'air de l'espace, aux portes de Paris...

Distance Le Bourget - Mars Temps de parcours Nombre de ravitaillements Temps d’arrêt (recharge)

Consommation Coût carburant* Autonomie réelle autoroute 643 km 7h25 2 55 mn 20,7kWh/100 km (soit 133 kWh sur ce trajet) 35,3 € (pour 92,8 kWh récupérés aux Superchargeurs Tesla durant le trajet) 310 km