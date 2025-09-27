Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia

Olivier Mornet (Dacia) : "le Bigster est déjà leader de son segment"

Dans Salons / Salon de Lyon

Pierre-Olivier Marie

7  

Le patron de Dacia France se félicite du démarrage commercial du Bigster, et évoque les nouveautés attendues dans les mois qui viennent.

Olivier Mornet (Dacia) : "le Bigster est déjà leader de son segment"

Il y a des marques automobiles probablement plus difficiles à diriger que d’autres, et l’on peut imaginer qu’être installé aux commandes de Dacia en France n’est pas le pire poste qui soit. Dacia est en effet l’un des constructeurs favoris des automobilistes français, qui plébiscitent les Sandero (n°3 des ventes France sur les 8 premiers mois de l’année), Duster (n°5), Jogger (n°22) et Bigster. Et si ce dernier ne pointe qu’en trentième position, rappelons qu’il n’a été lancé qu’au printemps et est encore en phase de lancement. "Nous sommes très contents des débuts du Bigster, qui a trouvé sa place tout de suite. Il est n°1 du segment C « retail » (ventes en concession, NDLR) depuis son lancement, et en même temps le Duster progresse sur le B+", commente Olivier Mornet, patron de Dacia France. "En lançant le Bigster, on a aussi pris 2 points de part de marché sur Duster."

La gamme Dacia va prochainement connaître une évolution de taille avec le lancement de la Sandero restylée, mais celle-ci n’est pas exposée au salon de Lyon. Pas grave, cela n’empêche pas le stand de faire le plein. On y découvre aussi la Spring, qui est l’une des offres les plus accessibles sur le marché de l’électrique : "elle est disponible à partir de 79 € par mois avec 1300 € d’apport", précise Olivier Mornet, avant de prévenir : "nous préparons une petite électrique qui sera produite en Europe et affichée à moins de 18 000 €."

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/