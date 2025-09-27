Olivier Mornet (Dacia) : "le Bigster est déjà leader de son segment"

Il y a des marques automobiles probablement plus difficiles à diriger que d’autres, et l’on peut imaginer qu’être installé aux commandes de Dacia en France n’est pas le pire poste qui soit. Dacia est en effet l’un des constructeurs favoris des automobilistes français, qui plébiscitent les Sandero (n°3 des ventes France sur les 8 premiers mois de l’année), Duster (n°5), Jogger (n°22) et Bigster. Et si ce dernier ne pointe qu’en trentième position, rappelons qu’il n’a été lancé qu’au printemps et est encore en phase de lancement. "Nous sommes très contents des débuts du Bigster, qui a trouvé sa place tout de suite. Il est n°1 du segment C « retail » (ventes en concession, NDLR) depuis son lancement, et en même temps le Duster progresse sur le B+", commente Olivier Mornet, patron de Dacia France. "En lançant le Bigster, on a aussi pris 2 points de part de marché sur Duster."

La gamme Dacia va prochainement connaître une évolution de taille avec le lancement de la Sandero restylée, mais celle-ci n’est pas exposée au salon de Lyon. Pas grave, cela n’empêche pas le stand de faire le plein. On y découvre aussi la Spring, qui est l’une des offres les plus accessibles sur le marché de l’électrique : "elle est disponible à partir de 79 € par mois avec 1300 € d’apport", précise Olivier Mornet, avant de prévenir : "nous préparons une petite électrique qui sera produite en Europe et affichée à moins de 18 000 €."