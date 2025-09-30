On a failli avoir des voitures impossibles à démarrer tout de suite à cause de la norme Euro7 !

Les voitures neuves vendues sur le marché automobile européen doivent désormais répondre à la norme Euro 6e bis. Comme à chaque nouvelle évolution de ces normes fixant les seuils de rejets d’émissions polluantes et autres limites à ne pas dépasser, les constructeurs doivent s’adapter pour les respecter (elles deviennent toujours plus sévères) et certains véhicules quittent régulièrement le catalogue faute de pouvoir s’y conformer. Au début de l’année, d’ailleurs, on se demandait si les sportives de Porsche équipées du fabuleux flat-six atmosphérique allaient pouvoir survivre à la future évolution des normes européennes. D’après le directeur de la division des modèles ultra-sportifs de la marque allemande, rien n’était moins sûr à ce sujet.

Mais dites-vous bien que justement, ces normes européennes automobiles ont failli devenir absolument impossibles à tenir pour les voitures neuves équipées d’un moteur thermique. L’évolution « Euro7 » de ces normes, initialement attendue pour 2025 et finalement décalée à 2030, devait à l’origine fixer des seuils d’émissions incompatibles avec certaines phases de la vie quotidienne.

Des voitures impossibles à démarrer tout de suite

« Si la commission européenne n’avait pas assoupli la norme Euro7 en réponse aux protestations des constructeurs automobiles, on aurait dû installer des systèmes inédits pour que les véhicules soient conformes à la loi. La composante sur les émissions nous obligeait par exemple à démarrer le moteur thermique de la voiture uniquement une fois son circuit de dépollution porté à température », nous explique Ludovic Archas qui officie au sein de Stellantis comme expert des groupes motopropulseurs hybrides.

« Le client aurait dû attendre environ 30 secondes, une fois la voiture démarrée, pour pouvoir mettre en mouvement son véhicule. On avait même réfléchi à un système préchauffant les circuits de dépollution à la détection de la clé, lorsque le conducteur s’approche de la voiture, pour gagner un peu de temps », lâche-t-il.

Impossible de monter une côte

Il y a deux ans, avant que la norme Euro7 soit finalement assouplie, on avait déjà entendu des hauts responsables du groupe Volkswagen la critiquer en expliquant notamment que ces règles auraient un impact énorme sur certaines situations de conduite, comme par exemple la montée d’une grosse côte en tractant une remorque. « On avait effectivement identifié des problèmes de ce genre », confie Ludovic Archas. « La norme Euro7 telle qu’elle nous avait été présentée initialement imposait de limiter la puissance et le couple du moteur thermique pendant sa phase de montée en température. Dans le cas d’un automobiliste habitant en montagne et devant monter une côte tout de suite après avoir démarré sa voiture, il aurait dû se limiter à une vitesse anormalement basse s’il escaladait cette côte pendant la phase de chauffe du moteur pour ces raisons. Même sans remorque à tracter ! »

Heureusement pour les clients de voitures neuves hors véhicules 100 % électriques et les constructeurs automobiles, la norme Euro7 a finalement évolué vers une définition moins stricte pour éviter d’ajouter un casse-tête qui aurait inévitablement pesé lourdement sur le prix des véhicules en plus de compliquer grandement leur utilisation. Cette norme Euro7 devait servir de transition avant l’interdiction totale des voitures neuves thermiques en 2035 mais aux dernières nouvelles, c’est plutôt l’autorisation de ces autos thermiques après la première moitié de la prochaine décennie qui semble se profiler. Sauf si la part des voitures neuves électriques s’approche des 100 % d’ici là, évidemment.