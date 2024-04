Opel Astra ST 1.6 Hybrid 180 ch (2024) : que vaut la seule motorisation hybride rechargeable ? (Essai)

EN BREF Break compact Version hybride rechargeable À partir de 40 600 €

C’est en 2021 qu’est apparue l’Astra berline de 6e génération conçue sur la même plateforme que la dernière Peugeot 308. C’est finalement à la fin de cette même année que le break dénommée Sportstourer a été dévoilé. Même si elle partage de très nombreux éléments mécaniques avec la compacte tricolore, les chiffres de ventes n’ont vraiment rien de commun. En effet, à la fin de l’année dernière, la 308 toutes carrosseries confondues a réussi à se positionner dans le top 10 des meilleures ventes en France en occupant la 7e place avec plus de 45 000 exemplaires écoulés en s’affirmant comme la compacte la plus vendue dans l’Hexagone. Bilan nettement moins brillant pour l’Astra avec seulement 3 600 ventes sur la même période.

Pourtant la berline allemande ne manque pas d’arguments et notamment un style plus consensuel et nettement moins contre-versé que celui de la française, qui ne passe toutefois pas inaperçue avec notamment sa calandre Vizor, qui fait bloc avec les optiques. Le profil est plutôt équilibré, même si le porte à faux arrière est logiquement plus conséquent que l’avant, mais ici pas d’effet sac à dos. Les dimensions demeurent importantes avec 4,64 m de long soit 27 centimètres de plus que la berline. Il en résulte forcément des impacts sur les aspects pratiques d’autant plus que l’empattement progresse de près de 6 cm.

Ainsi, l’espace aux genoux est naturellement plus généreux qu’à bord de la berline, mais le tunnel de transmission reste imposant. Le coffre est aussi plus volumineux puisqu’il oscille entre 597 et 1 634 litres. À titre de comparaison, c’est nettement mieux que la berline qui offre une contenance de 422 litres au minimum. Mais attention, ce ne sont pas les valeurs pour les hybrides rechargeables, qui doivent se contenter de 516 et 1 553 litres (soit une perte de 81 litres). La capacité de chargement reste toutefois suffisante pour une famille et celui-ci s’avère fonctionnel grâce à sa forme très rectangulaire et son seuil de chargement bas.

À l’avant, la planche de bord est totalement identique à celle de la berline avec une double dalle numérique. Comme à l’extérieur, la présentation est plus traditionnelle qu’à bord de la 308. Ici pas de i-cockpit ou d’instrumentation haute. Tant mieux dirons certains qui trouveront ainsi plus facilement une meilleure position de conduite. Le volant est aussi plus grand. L’Astra dispose donc d’une personnalité bien différente de celle de la française. La qualité des matériaux est bonne. Les rangements intérieurs sont nombreux notamment au niveau de la large console centrale.

Si quelques constructeurs font l’impasse sur certaines carburations, ce n’est pas le cas des marques du groupe Stellantis. Ainsi, cette Astra Sportstourer est disponible en essence, diesel et en hybride rechargeable. Petite différence avec la 308, la compacte d’Opel n'est équipée que d’un seul moteur en hybride rechargeable. Pas de 225 ch, mais seulement le 180 ch. Pour rappel, il s’agit d’un bloc 1.6 essence de 150 ch couplé à un moteur électrique de 81 kW. Cette association laisse donc le choix au conducteur de rouler soit en toute électrique soit alors en hybride. Dans la première des situations, et selon les chiffres officiels, notre Astra est capable de parcourir environ 65 km en tout électrique. Malheureusement, la réalité est tout autre puisque nous avons relevé une autonomie réelle de seulement 35 km. Pour ce qui est de la consommation en mode normal, c’est-à-dire hybrid, nous avons constaté une moyenne de 5,4 l/100 km durant notre essai. Sans surprise, quand la batterie est à sec, le 1.6 se retrouve seul pour animer les 1 717 kg de l’Astra (soit 300 kg de plus qu’une version essence), ce qui a logiquement tendance à faire exploser la consommation.

Ainsi pourvue et malgré ce poids, l’Astra fait preuve d’un bel agrément avec une bonne tonicité dans les bas régimes dont notamment des relances et des reprises intéressantes. Toutefois, il faut bien reconnaître que les 180 ch annoncés ne sont en revanche pas flagrants, l’Astra mise davantage sur le confort de conduite et la souplesse. On regrettera aussi que la mise en route du 1.6 soit un peu trop sonore notamment lors du passage de l’électrique au thermique et des accélérations.

Pour ce qui est du comportement et même si cette Astra utilise la même plateforme que la 308, chacun de ses breaks possède une philosophie bien distincte. Les réglages des amortisseurs, des butées, des barres anti-roulis ainsi que les réglages de la direction sont spécifiques afin de bénéficier d’une philosophie de conduite propre à la marque, que l’on confirme une fois le volant en main. La direction est moins incisive et moins directe. L’Astra met en avant sa polyvalence quitte à légèrement délaisser le dynamisme. Cette idée est renforcée par le poids supplémentaire de cette version hybride rechargeable, qui perd logiquement en agilité. L’amortissement est ferme sans pour autant impacter le confort.

Au final, Il est évident que cette Astra a énormément progressé, toutefois cette version hybride rechargeable n’est clairement pas la plus recommandable.