L’époque est définitivement aux badges épurés. Après Peugeot, Dacia, Lancia et Citroën qui ont récemment dévoilé de nouveaux logos pour accompagner leurs changements de stratégies, voilà qu’Opel présente une version revue de son célèbre éclair ornant toutes les calandres de ses modèles.

Opel fier de son nouveau logo

« Plein d’assurance : le nouveau "Blitz", plus incisif et fort », peut-on lire dans le communiqué officiel envoyé par l’équipe du constructeur allemand pour décrire ce nouveau logo contenant quelques effets de style entre les branches de l’éclair et le cadre autour. Dans le cas d’Opel, la découverte de ce nouveau logo a quand même de quoi surprendre un peu puisque la marque avait déjà changé son éclair il y a trois ans. Il était d’ailleurs plus épuré encore.

Symbole de l’électrification

Opel justifie l’apparition de ce nouveau logo par la mise en valeur de ses nouvelles voitures électriques. « Notre ‘Blitz’ est plus pertinent que jamais. Il symbolise non seulement notre engagement en faveur de la démocratisation de l’innovation et de la mobilité, mais il traduit également notre volonté de devenir une marque 100% électrique en Europe d’ici 2028 », peut-on lire dans le communiqué. Pour l’instant, aucun modèle de série de la marque ne l’arbore mais il sera la star du prochain salon de l’automobile de Munich 2023.