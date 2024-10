Le nouveau Opel Grandland est fait pour familles élevées à la dure !

L’Opel Grandland est proposé en deux finitions, l’Edition et la GS, dont les dotations se situent dans la norme de la catégorie, mais sans plus. Mais les prix sont attractifs.

La première, dès 37 000 €, propose déjà l’essentiel : clim auto bi-zone, le pare-brise acoustique, jantes alu de 19 pouces, rétro intérieur électrochrome, frein de parking électrique, banquette 40-20-40, plancher de coffre modulable, projecteurs full-LED, réplication de smartphone sans fil, régulateur de vitesse adaptatif, système audio 6HP, capteurs de pluie et de luminosité, les logos extérieurs éclairés, voire les radars de stationnement. L’hybride rechargeable ajoute le chargeur 3,7 kW et le câble type 2, alors que dans l’électrique, le chargeur passe à 11 kW et le câble devient un type 3.

Disponible dès 40 400 €, la GS ajoute les sièges AGR chauffants, les miroirs de courtoisie éclairés, le GPS coupé à un écran de 16 pouces, la recharge de smartphone sans fil, les projecteurs Matrix IntelliLux LED Pixel HD, la peinture bi-tons ou encore les jantes diamantées alliées à une décoration extérieure spécifique. Mais les aides à la conduite avancées ou encore le hayon à assistance électriques demeurent en option.

Le point techno

En GS, le Grandland reçoit des projecteurs matriciels à LED Intellilux dotés fonctions très intéressantes, comme une adaptation continue et progressive du faisceau lumineux, celui-ci détectant les panneaux routiers pour éviter de les rendre éblouissants quand ils reçoivent la lumière. Bien vu.