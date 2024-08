L'art et la manière de la Pagani Utopia

Vous vous doutez bien qu’à 2,1 millions hors taxes (soit 2,52 millions d’euros TTC), la configuration d’une automobile ne s’aborde pas tout à fait de la même façon que pour les voitures du commun des mortels. On trouve pourtant bien un pack Sport optionnel sur l’Utopia qui ajoute des jantes « Aeroblade » équipées de déflecteurs en carbone pour améliorer le refroidissement, mais aussi les P-Zero Trofeo RS Semi-slicks (sinon ce sont de « simples » P-Zero Corsa) , des sièges baquet en « Carbo-Titanium » et des sorties d’échappement finies en céramique. Pour le reste, vous devrez choisir chaque couleur et matière dans le détail avant d’attendre la livraison de votre Utopia pendant deux ans (car la liste d’attente est longue). D’ailleurs, tous les 99 coupés ont déjà été commandés et même les 130 exemplaires de la future Utopia Roadster seraient « sold-out ».

Le point techno : une expertise hallucinante du carbone et de l’aluminium Horacio Pagani est un pionnier de la fibre de carbone et ses premiers crédits d’entrepreneurs ont servi à financer l’achat de fours autoclaves. L’expertise du petit constructeur italien en la matière, dont le département Modena Design a fourni de nombreuses sociétés y compris en sport automobile, fait partie des piliers de la marque. L’Utopia cumule ainsi 40 procédés de fabrication différents sur ses pièces, mais Pagani excelle aussi dans la fabrication de l’aluminium. La voiture comprend en effet 800 pièces en aluminium taillées dans la masse, usinées avec une précision délirante et un cahier des charges que même Ferdinand Piech n’aurait jamais osé imposer chez Bugatti. Pour Horacio Pagani, cette approche est indispensable pour atteindre le niveau d’excellence souhaité, avec des techniques modernes mais toujours une volonté de garder un esprit proche de la sculpture et des arts. Il se trouve qu’en plus de Fangio, l’autre idole d’Horacio Pagani s’appelle Léonard de Vinci…