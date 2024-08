L'art et la manière de la Pagani Utopia

A quoi doit-on comparer une supercar de 2,52 millions d’euros comme la Pagani Utopia ? A d’autres supercars, pardi. La concurrence la plus naturelle, compte tenu des qualités des machines de la petite marque de San Cesario Sul Panaro, provient de chez Bugatti. En toute fin de carrière, la Chiron de 1600 chevaux à quatre roues motrices coûte encore un peu plus cher (3,84 millions d’euros TTC par exemple pour une Chiron Super Sport). Dans un genre beaucoup plus sportif et radical, une Aston Martin Valkyrie conçue uniquement pour la performance avec ses 1 155 chevaux hybrides, demande 2,7 millions d’euros. Assez proche philosophiquement car ne recherchant pas les records de performances et possédant elle aussi une boîte manuelle (mais un V12 atmosphérique), la Gordon Murray T50 de 663 chevaux, démarre à 3,3 millions d’euros.

Ces supercars d’élite (on pourrait aussi citer celles de Koenigsegg, de Hennessey ou de SSC mais aussi la Mercedes-AMG One) coûtent environ dix fois le prix des super-sportives « classiques » (Ferrari 296 GTB, McLaren 750S, Porsche 911 Turbo S…). C’est le plus haut niveau du marché automobile, avec des standards de performance et/ou de finition au sommet et des autos qui se limitent toujours à quelques centaines d’exemplaires au maximum.

A retenir : l’utopie d’Horacio Pagani, c’est tout ça dans une voiture

Sur le papier, l’idée de combiner un surpuissant V12 bi-turbo à une boîte manuelle dans une supercar paraît loufoque et presque vulgaire, surtout maintenant qu’il existe des concurrentes équipées de mécaniques atmosphérique aux rupteurs perchés si haut. Mais ces a priori volent totalement en éclat quand on prend le volant d’une Pagani Utopia. Il faut malheureusement essayer la voiture pour saisir tout ce qui fait sa personnalité, ce qui paraît impossible à moins que vous ne soyez milliardaire. J’espère donc avoir réussi à expliquer le moins mal possible ce qu’on ressent et ce qu’on vit au volant de l’Utopia.

Les catapultages vertigineux n’arrachent pas autant que dans une Bugatti Chiron et cette dernière fait preuve d’une polyvalence encore supérieure. Même si l’intensité des accélérations surclasse celles des McLaren les plus violentes, le constructeur ne se donne de toute façon même pas la peine de communiquer sur le 0 à 200 km/h et limite électroniquement sa vitesse de pointe à 350 km/h. Pagani ne fait pas la course aux records et préfère mettre toutes ses forces dans la finition obsessionnelle de son Utopia mais surtout, garder des sensations d’une finesse absolue malgré le niveau des performances. Avec, en prime, une théâtralité monumentale. Voilà en quoi les Pagani sont uniques et comment Horacio Pagani est arrivé au sommet de l’excellence automobile à sa façon. Il y a réellement de l'art dans cette façon de faire, qui respecte les valeurs de l'artisanat traditionnel sans renier les progrès de la science. Et ça fait vraiment tout drôle de repasser à des voitures normales de telles aventures...

Caradisiac a aimé

La finition fascinante

Le vrai confort et la polyvalence

La facilité de pilotage malgré les performances

L'incroyable clarté des sensations

L'embrayage parfait même dans les bouchons

Caradisiac n'a pas aimé

Le diamètre de braquage