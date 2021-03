Pas de retour aux Etats-Unis pour Peugeot

Peugeot et les Etats-Unis, c'est une longue histoire qui s'est terminée il y a trente ans (1991) en raison de ventes catastrophiques. Malgré cela, l'aura de la firme au lion a toujours subsisté en raison notamment de ses trois victoires à Indianapolis mais également dans la mythique course de cote de Pikes Peak.

Devant cette situation et voulant renforcer son internationalisation, le groupe PSA, alors déjà dirigé par Carlos Tavarès, avait décidé avait planifié le retour du lion aux USA en 2016. Mais depuis beaucoup de choses ont changé et notamment la naissance de Stellantis, groupe né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Cette énorme entité qui compte pas moins de 14 marques est déjà implantée outre-atlantide et c'est ce constat qui a entraîné l'abandon de retour de Peugeot aux Etats-Unis, 2e marché mondial.

Annoncée par nos confrères d'Automotive News, cette décision a ensuite été confirmée par un porte-parole du géant industriel qui a indiqué : "L'empreinte internationale du groupe est désormais différente. Le groupe compte des marques déjà installées aux États-Unis qu'il faut dynamiser", comme Chrysler, ou comme Alfa Romeo, "qui a du potentiel". Ce n'est pas définitif "mais les priorités ont changé". Ce revirement de position n'est pas vraiment une grosse surprise puisque Carlos Tavarès l'avait déjà esquissé à la mi-janvier en affirmant "Nous avons déjà beaucoup de marques aux Etats-Unis, en particulier les marques américaines. Nous avons plus de 12% de parts de marché aux Etats-Unis, c’est un chiffre considérable vu la taille de ce marché et je pense qu’il est préférable de se concentrer sur la bonne utilisation des marques que nous avons aux Etats-Unis, plutôt que d’en introduire des nouvelles".

Le projet de réintroduction de Peugeot s'était accompagné de la création d'une entité dénommée Peugeot North America qui avait lancé dans différentes villes des flottes de véhicules en autopartage via Free2Move et travaillé sur une flotte de véhicules dédiés au marché américain. Repoussé à une date non-définie, ce projet n'est peut-être pas totalement abandonné puisque la personne qui gère Alfa Romeo aux Etats-Unis n’est autre que Larry Dominique, l’ancien patron de Peugeot North America.

Une chôse est sûre, le rêve de certains de voir une Peugeot 508 déambulée dans les rues de New York n'est pas prêt de se produire.