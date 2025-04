Pas satisfait par votre Peugeot électrique? Echangez-la contre une thermique

Au moins, personne ne pourra taxer Peugeot d’immobilisme. Soucieux de stimuler les ventes de ses voitures électriques, le constructeur propose une offre "satisfait ou échangé" qui concernera tous ses modèles zéro émission commandés par des particuliers et financés en LLD ou LOA entre le 15 avril et le 15 juillet.

Comment ça marche ? Simple : le client disposera de 90 jours (ou 3000 km, au premier des deux termes échus) à compter de la date de livraison pour décider de conserver ou non son véhicule électrique. Si le courant ne passe décidément pas, le client pourra alors demander à Peugeot de procéder à un échange contre un modèle neuf non électrique de la gamme, qui sera lui aussi financé grâce à une formule de location. "Le client continue alors de rouler avec son véhicule électrique jusqu’à réception de son remplaçant, dans un délai de 3 mois", précise Peugeot, dont les e-208 et e-2008 figurent dans le top 10 des immatriculation de voitures électriques en France.

Cette nouvelle offre complète d’autres avantages consentis par Peugeot sur sa gamme électrique, parmi lesquels la fourniture d’une Wall Box pour la recharge à domicile, ainsi que la délivrance d’un pass Free2Move grâce auquel on peut accéder à près d’un million de points de recharge en Europe. Très pratique, même si un nombre croissant de bornes à haute puissance acceptent désormais le paiement en carte bleue, comme n’importe quelle pompe à essence. Rappelons au passage que l’on dénombre quelques 163 656 points de charge publics sur le territoire français, ce qui place le pays parmi les meilleurs élèves du continent européen.

Cette offensive de Peugeot sur l’électrique en complète une autre sur ses modèles d’occasion équipés des très décriés moteurs PureTech. Certains d’entre eux peuvent en effet profiter d’un certificat dit CHECK+ qu’accompagne une extension de garantie allant jusqu’à 10 ans ou 180 000 kms. Peugeot veut restaurer le lien de confiance avec les consommateurs et s’en donne les moyens. Il était plus que temps en effet.