Paul Hollywood fait son cinéma sur les routes d'Europe

Il suffit d’un pont de mai et d’un rayon de soleil pour songer aux vacances d’été. Et quand on aime les voitures, on est tenté allier les deux. C’est en tout cas ce que Paul Hollywood a eu la chance de faire.

Malgré son patronyme, l’homme nous vient de Londres et pas du tout de Californie. Il est un peu le Pierre Hermé anglais, un pâtissier devenu star grâce à la télé, puisqu’il est l’un des jurés de The Great British Bake Off, la version BBC du « Meilleur pâtissier » de M6. Mais c’est aussi un gentleman driver qui possède quelques belles autos et adore limer l’asphalte des circuits le temps d'un week-end. Ce qui n’a pas échappé à la chaîne du service public anglais.

De la Tour Eiffel à Maranello

Alors la BBC l’a envoyé, le temps de trois épisodes d’une heure chacun, à la découverte des pays d’Europe ou l’automobile est née, et ou elle s’est développée : la France, l’Allemagne et l’Italie. La série documentaire, après avoir fait les beaux soirs de la BBC 2 est toujours disponible sur Netflix.

Évidemment, elle est truffée de clichés, et de la 2ch à la Tour Eiffel, de Maranello aux Vespas et aux ruelles italiennes, on ne nous épargne aucune image d’Épinal. Mais les équipes de la télé anglaise ont du talent et seraient capables de rendre intéressant le championnat du Sussex de tricot. Alors on se laisse embarquer aux côtés du pâtissier, dans les belles autos qu’on lui confie, de Magny-Cours à Zuffenhausen, de Turin à Clermont-Ferrand, de Porsche à Ferrari en passant par Citroën et Alpine.

Dans l’épisode consacré à la France, on retrouvera avec plaisir l’une des anciennes Renault F1 de la grande épopée des turbos, et la maison natale de Pierre-Jules Boulanger, à Sin le Noble, dans le Nord de la France. L’occasion pour Hollywood de prendre le volant d’une 2ch, dont celui qui fut le président de Citroën était l’un des pères. Mais le pâtissier est éclectique et il délaisse volontiers la deux pattes pour une Peugeot 205 GTI, une Aixam ou un Renault Espace de première génération.

Ces trois heures de tourisme automobile, si elles ne révolutionnent pas la façon d'envisager la voiture à la télé, proposent au moins de jolies histoires et peuvent éventuellement donner des idées de destinations de vacances, entre Clermont-Ferrand, Francfort et Turin pour une virée nostalgico-industrielle.