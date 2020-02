Pénurie de pièces détachées et usines à l'arrêt : le coronavirus impacte sévèrement l’industrie automobile mondiale

En réponse à

plus AUCUN pays n'est autosuffisant, même pas la Corée du Nord. Il faudra toujours s'approvisionner à l'étranger, ne serait-ce que pour les matières premières, les composants électroniques ou que sais-je d'autre. La délocalisation n'y est pour rien.

Je dirais même que l'industrie automobile délocalise relativement peu. Elle essaie de fabriquer au plus près des marchés pour éviter les frais de douane, la durée de voyage (on fait du "Just in time", juste à temps. Un container sur un bateau c'est de l'argent qui dort).