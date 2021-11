Peugeot 108 : fin de carrière

Pour la 108, on peut chanter "Voilà, c'est fini". Ou quasiment. Il n'est désormais plus possible de configurer la voiture sur le site de Peugeot, preuve que la marque ne prend plus de nouvelles commandes. Il reste des modèles en stock (l'occasion de faire de bonnes affaires).

Ce n'est bien sûr pas une surprise. Citroën avait aussi déjà stoppé récemment les prises de commandes pour la C1, la quasi jumelle de la 108. Les deux marques françaises ont décidé de ne pas donner suite à leur petite citadine, mettant ainsi fin à la collaboration qu'ils avaient montée avec Toyota. Le trio franco-japonais a proposé deux générations de modèles.

Les français ont jugé que le segment A n'était plus assez rentable. Les normes européennes, aussi bien pour la pollution que la sécurité, ont en effet fait gonfler les prix de production, alors que le client attend pour ces voitures des tarifs serrés. Incompatible avec la volonté de Carlos Tavares, patron de Stellantis (le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat), d'avoir des voitures qui dégagent de belles marges. D'ailleurs, Opel a stoppé il y a un an ses Karl et Adam. Les petites citadines sont aussi gênées par la Dacia Sandero, plus grande et pourtant moins chère.

Si Citroën peut diriger une partie de sa clientèle vers le quadricycle Ami, ou la C3 You au prix agressif, chez Peugeot, le modèle d'entrée de gamme sera désormais la 208, dont le prix commence à 16 550 € (mais avec en série clim, radio, régulateur de vitesse). Au sein de Stellantis, il reste quand même la Fiat Panda.

À noter que Toyota n'a pas du tout pris la même décision, puisqu'il a conçu de son côté une nouvelle génération de son Aygo, nommée Aygo X. Un peu plus grande, la voiture a pris des airs de SUV.