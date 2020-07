Peugeot 3008 restylé : comme ça ?

Retard à l'allumage pour le 3008 restylé. Il devait être présenté avant le début de l'été, mais la crise du Covid est passée par là. Ce sera finalement à la rentrée. Toutefois, un membre du Forum-Peugeot semble avoir déjà déniché des images du véhicule. On aurait ainsi sous les yeux le nouveau visage du SUV compact de Peugeot.

La refonte serait profonde. Cela peut sembler curieux car le 3008 est un gros succès pour Peugeot, et les marques sont généralement prudentes au moment de rafraîchir un best-seller. Il est toutefois vrai que les ventes du 3008 ont bien baissé ces derniers temps, avant même le passage du Covid. De plus, depuis le lancement du 3008 II, à l'automne 2016, Peugeot a fait évoluer son design. Le lifting doit donc permettre au 3008 de se remettre à jour.

Si cette image est bonne, le 3008 adopterait notamment les grands sabres lumineux, présents sur les dernières 208 et 2008. Autre évolution notable : la calandre serait élargie et abandonnerait son cadre chromé. Les optiques viendraient s'attacher à cette dernière. On aperçoit une nouveauté dans le style Peugeot : des stries qui prolongent visuellement la calandre sous les optiques, une reprise au concept Instinct. La prise d'air serait associée à un décor chromé qui rappelle celui du 2008.

Le reste du véhicule devrait moins évoluer, avec une signature lumineuse revue à l'arrière et des jantes inédites.