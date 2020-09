Peugeot 5008 restylé (2020) : toutes les évolutions du grand SUV

Le SUV sept places de Peugeot reçoit une mise à jour qui tombe au poil pour le 5008 qui commençait à perdre du terrain en 2019. Evidemment, la crise du Covid a été compliquée pour ce modèle qui a du mal au niveau européen face à son principal rival, le Skoda Kodiaq. Tout comme pour le 3008, le restylage est donc attendu, et il sera facile à reconnaître, tant la face avant évolue.

Nouveau visage

Le plus gros changement visuel de ce 5008 est donc à l'avant. Peugeot a totalement repensé la calandre sans contours, qui intègre des motifs qui se prolongent sous les phares en formes d'ailettes. Le bouclier, qui remontait auparavant pour venir jusqu'au feu, est remodelé, ce qui permet d'avoir un bloc phare moins haché et un regard plus affirmé. L'autre grande nouveauté, ce sont bien entendu ces bandes de LED, qui ont toutefois une forme un peu différente de celles des gammes inférieurs : plus droites et rectilignes.

Au chapitre des changements esthétiques, notons l'arrivée de nouvelles jantes 18 pouces et d'un "Black Pack" qui donne un look plus agressif au 5008 avec de nombreuses touches de noir, notamment au niveau du pavillon et des feux.

Simplification de la gamme

Peugeot a voulu simplifier la gamme avec des finitions moins nombreuses. Mais en réalité, la gamme du 5008 est toujours peu évidente. Nous avons ainsi trois niveaux (Active, Allure, GT), mais aussi trois niveaux intermédiaires "Pack".

: Jantes aluminium 17 pouces / Pack Visibilité / Démarrage mains libres / Climatisation Bi-zone / Aide au stationnement arrière / Radio numérique (DAB) 3ème rang (2 places assisses), ACTIVE PACK : ACTIVE + Mirror screen / rétroviseurs rabattables électriquement / Aide au stationnement avant et VisioPark 1,

: Jantes alu 18 pouces / Barres de toit / Vitres surteintées / Pack safety Plus / Navigation avec écran 10 pouces HD / Garnissage TEP-Tissu, ALLURE PACK : ALLURE + / Accès et démarrage mains libres + mise en tablette du siège passager + Pack éclairage d’ambiance et décors textiles,

: jantes aluminium 18 pouces spécifiques / Toit Black Diamond / Pack drive Assist Plus / Projecteurs Full LED / Garnissage TEP-Alcantara®, GT Pack : GT + Jantes alu 19 pouces / Hayon mains libres / Pack city 2 / Hifi FOCAL® / Pack sièges électriques massants.

Le plein technologique

Le 5008 étant un des modèles haut de gamme du catalogue Peugeot, il se doit de réunir tout ce qui se fait de mieux en matière de technologie. En plus des aides et éléments de confort habituels, selon niveau de finition (caméra 360°, régulateur adaptatif, park assist, hayon mains libres, sièges massants, Grip control...), le 5008 a droit désormais à la vision nocturne avec détection d'être vivants, du régulateur de vitesse avec fonction Stop&Go, ou encore du freinage d'urgence de dernière génération.

A bord, on note également l'arrivée d'un écran tactile plus grand (10 pouces) et de la toute dernière évolution de l'i-Cockpit, l'instrumentation numérique Peugeot.

Pas de changement mécanique

Sous le capot, aucun changement. La gamme s'articule autour de deux moteurs essence (1.2 Puretech 130 et 1.6 Puretech 180) et deux diesels (1.5 BlueHDI 130 et 2.0 BlueHDI 180). A noter que le diesel 180 ch est désormais spécifique au 5008, puisqu'il a disparu sur le 3008 à l'occasion du restylage. La boîte automatique est proposée sur les moteurs 130 ch et imposée sur les blocs de 180 ch.