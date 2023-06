Peugeot 508 restylée - rendez-vous ce lundi pour une première vidéo de l'essai !

Bien qu'elle soit éclipsée par les SUV et en particulier le 3008, la 508 poursuit sa carrière et joue toujours plus la carte du style à l'occasion de ce restylage. Sa face avant se veut plus agressive et originale avec des projecteurs affinés, trois griffes lumineuses remplaçant les crocs initiaux et une calandre déstructurée fortement inspirée par celle de son frangin haut perché. À l'arrière, la signature lumineuse se fait plus horizontale tandis que le logo disparaît au profit d'un marquage Peugeot en toutes lettres.

À bord, les changements sont moins notables, mais le combiné d'instrumentation propose des nouveaux modes d’affichage, tandis que l'écran central de 10'' a été revu avec le système multimédia/GPS de la récente 308, plus moderne. On remarquera également le nouveau mini-levier de boîte auto., typique des dernières productions Stellantis.

Pour le reste, la marque a décidé de simplifier la gamme et de rendre la 508 toujours plus élitiste. N'en déplaise aux budgets serrés et aux petits rouleurs : le 1.2 PureTech 130 ch et la finition de base Active Pack disparaissent.

Fini donc, le ticket d'entrée à 38 800 €. Même en se contentant du paisible 1.5 turbo diesel 130 ch à boîte EAT8, la familiale réclame désormais au minimum 45 900 € (+1 300 € pour le break SW). On est loin des 36 900 € affichés en 2019, à prestations équivalentes…

Pour tenter de faire passer la pilule, le Lion décline l'hybride rechargeable deux roues motrices en une version dégonflée de 180 ch, 1 900 € moins chère que celle de 225 ch, et que nous aurons à l'essai. Pas de quoi en faire une affaire puisque le tarif minimum à débourser est fixé à 51 500 €.

Ceci dit, l'occasion de reprendre le volant de cette berline, qui reste sans doute l'une des plus plaisantes à conduire du marché (à défaut d'être la plus pratique…), ne se refuse pas ! Rendez-vous donc en direct, ce lundi, pour la découvrir ensemble en vidéo !