Peugeot est le constructeur préféré des Français, en toute subjectivité

On se demande souvent pourquoi les constructeurs soignent autant leur image, parfois au détriment de tout le reste. L’une des explications à ce phénomène vient d’être livrée sur un plateau par l’institut de sondage YouGov. Pendant un an, du 1er février 2021 au 31 janvier de cette année, l’organisme a interrogé pas moins de 700 000 personnes en leur demandant quel constructeur avait, selon eux, la meilleure image en matière de qualité pure, de rapport qualité prix, mais aussi satisfaction des utilisateurs.

Résultat : c’est un bingo pour les marques françaises puisque Citroën, Renault et Peugeot se classent dans les 10 premières. Pour le Lion c’est même un super bingo, puisqu’il est premier du classement, et ce pour la seconde année consécutive.

Peugeot fabriquerait donc de meilleures autos que le trio allemand Mercedes, Audi et BMW qui le suivent sur le podium ? Quant à l’ensemble des marques françaises, elles seraient beaucoup plus qualitatives que les Japonais Lexus, Suzuki ou Mitsubishi réunis et même pas présents dans le club des 10 meilleurs supposés ? En outre, les autos hexagonales seraient aussi fiables que celles des Coréens Hyundai et Kia ?

Le doute nous assaillant, allons voir d’autres études, comme celle du magazine Que Choisir qui s’est livré au même type d’enquête que Yougov. Mais plutôt que de demander aux Français qu’elle était, selon eux, la marque qui avait la meilleure image, le défenseur des consommateurs s’est concentré sur les pannes dont les consommateurs ont été victimes. Et le résultat n’est pas vraiment du même tonneau. Lexus, Subaru et Toyota arrivent en tête, suivis de Mitsubishi et Kia. La victoire nippone et coréenne est écrasante. Les Français ? Peugeot est 17e (sur 36) quant à Citroën et Renault, ils pointent respectivement à la 22e et 26e place.

Toutes les enquêtes contredisent celle de YouGov

Une inversion des données qui n’est pas le lot des seules enquêtes françaises. Aux États-Unis, la plus grande étude internationale sur le sujet, celle du cabinet JD Powers, ne dit pas autre chose. Certes, Amérique oblige, les Français n’y figurent pas. En revanche, les Coréens comme les Japonais y font très bonne figure, tous comme les Japonais. Ils trustent les 10 premières places et ne sont troublés dans leur omniprésence que par deux marques : le local Buick et l’Allemand Porsche dont on connaît la réputation de fiabilité.

Du coup, on se prend à douter. Est-ce que les Coréens et les Japonais vendraient de plus mauvais produits chez nous que partout ailleurs ? Est-ce que la triplette allemande (Audi, BMW, Mercedes) bien notée dans l’enquête YouGov et absente dans celle de JD Powers n’enverrait aux IS que des autos mal fichues ? La vérité a peut-être un nom tout simple : la subjectivité. Peugeot est LA marque à la mode en France. Les chiffres en témoignent et sa 208 est aujourd’hui le modèle le plus vendu dans l’hexagone. Quant aux marques allemandes, elles ont, toujours en toute subjectivité, une image de fiabilité.

Ces deux données expliquent les bons scores de ces marques. Mais il est une autre raison pour l’expliquer. Que l’on achète une Peugeot, et a fortiori une Mercedes, Audi ou BMW, on investit une somme conséquente dans son achat. Or, il est parfois difficile pour un propriétaire de voiture d’expliquer qu’il rencontre des ennuis avec le modèle choisi. Ce serait une manière d’avouer qu’il s’est trompé, ce qui n’est pas toujours évident. Alors il vote pour sa voiture, quels que soient les ennuis très objectifs qu’il a rencontrés. Subjectivité quand tu nous tiens.