Picanto: le guide d'achat de la Kia la plus vendue - Salon de l’auto Caradisiac

Depuis son lancement au printemps 2017, la Kia Picanto de troisième génération est une valeur sûre du marché des citadines. Longue de 3,60 m, elle est extrêmement facile à garer et se montre très agile en ville, son terrain de prédilection, où l’on apprécie aussi son excellente visibilité périphérique. Ses 5 portes sont un véritable atout au quotidien, et permettent d’accéder à un habitacle spacieux, où même des adultes de grande taille peuvent s’installer à l’arrière.

Trois moteurs à essence sont disponibles. Si le 4 cylindres 1 .2 84 ch ne brille ni par son agrément ni par sa consommation, le trois cylindres 1.0 développant 67 ch fait preuve d’une bonne vivacité en ville. Et quand il est doté d’un turbo qui fait grimper sa puissance à 100 ch, ce bloc apporte une bonne polyvalence d’usage ville/route à l’auto.

De la recharge de téléphone par induction à la caméra de recul (dont les images sont diffusées sur l’écran tactile central), la Picanto peut recevoir de nombreux équipements high-tech. Sa gamme de prix s’échelonne de 11 290 à 17 200 € (hors promotions ponctuelles), ce qui est compétitif.

Tous nos essais et comparatifs de la Kia Picanto 3

Essai vidéo - Kia Picanto 3 (2017) : le sens de l'hospitalité

Kia continue le rajeunissement de sa gamme des « petites ». Après la Rio, le coréen s’attaque à la Picanto. La citadine de conception inédite progresse sur tous les fronts, sauf celui du porte-monnaie. Premier essai avec le 1.2 84 ch.

Essai - Kia Picanto 1.0 67 ch : pure citadine

Sans faire trop de bruit, la Picanto continue de faire son bout de chemin. Renouvelée il y a maintenant un peu plus d’un an, elle représente l’un des modèles les plus écoulés de la marque coréenne. Mais que vaut la version d’entrée de gamme ?

Comparatif vidéo - Renault Twingo vs Kia Picanto : leçon d'humilité

Leader des citadines en France, la Twingo vient tout juste d’être rafraîchie. L’occasion parfaite pour vérifier si la française mérite toujours son trône face à l’une de ses rivales les plus abouties : la Kia Picanto.

La Kia Picanto 3 en occasion Prix d'une Kia Picanto neuve : de 11 290 à 17 200 € Prix d'une Kia Picanto 3 d'occasion : à partir de 7 900 € à 16 600 € Plus de 280 annonces de Kia Picanto 3 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La Picanto première du nom, tout comme la seconde génération, étaient des élèves modèle en matière de fiabilité. Est-ce que cette troisième génération leur emboîte le pas ? Oui, et deux fois oui. Encore une preuve que ce n'est pas le prix ou le niveau de gamme qui conditionne la bonne santé mécanique ou électronique. Cette minicitadine représente en tout cas le nec plus ultra si l'on veut être tranquille, pendant des années. On tourne la clé, elle démarre, sans le moindre souci grave ou récurrent. En plus, elle est garantie 7 ans. De quoi voir éventuellement venir.

