Pièces de remplacement : lesquelles ont le plus augmenté ?

Chaque année, le SRA (Sécurité et Réparation Automobile) publie son observatoire sur les sinistres collision. Près de quatre millions de rapports d’expertise sont analysés afin d’élaborer différentes statistiques pour suivre l’évolution de la réparation automobile (taux de sinistres, coût de la main-d’œuvre, utilisation de pièces de réemploi…).

Voici un focus sur les pièces de remplacement liées à un sinistre. Sans surprise, ces éléments ont vu leur prix augmenter, de l’ordre de 8,2 % en moyenne entre 2022 et 2023. À noter que 70 % (des 20 pièces les plus remplacées) ont augmenté de plus de 10 %.

Pour le SRA, ces chiffres sont plurifactorielles. Il y a tout d’abord l’évolution de l’automobile, qui au fur et à mesure des générations et restylages voit de nouvelles pièces d’enjolivement et techniques apparaître. Ces pièces, qui sont potentiellement endommagées, présentent des tarifs de vente plus élevés.

L’autre facteur est la moindre réparabilité des éléments. Le SRA indique que seulement 29 % des pièces endommagées dans les sinistres collision en 2023 ont été réparées. Ce taux était de 31,9 % en 2019.

Le dernier paramètre, et non des moindres, reste l’inflation qui a touché les pièces et tous les postes liés à la réparation. Entre 2019 et 2023, le coût global des réparations est plus élevé de 26,2 %.

Plein phare sur les optiques

Le tableau ci-dessous met en évidence les vingt éléments les plus fréquemment remplacés avec bien sûr les différences de coût entre 2022 et 2023.

La palme revient aux portes avant (+ 15,6 %), suivi des optiques avant (15,3 %) et celles de l’arrière (+ 15 %). Dans le cas du bloc optique avant, son taux de remplacement par rapport au total des pièces représente 6,3 %, c’est donc la double peine.

Il n’y a guère que les jantes qui ne subissent pas une forte augmentation avec + 6,8 %.