Plusieurs sportives imaginées en pick-up

Comme la plupart des pays du monde, l'Australie limite à cause du coronavirus les déplacements de ses citoyens. Une occasion rêvée pour un employé du site spécialiste des assurances Budget Direct de libérer ses talents d'artiste. Ce dernier publie sur la toile plusieurs sportives transformées en pick-up, une carrosserie très populaire au pays des kangourous avec les Holden V8.

Tout y passe : Honda Civic, Chevrolet Camaro, Ferrari Portofino, Rolls-Royce Wraith et même la Renault Megane R.S. Ces modèles ont bien entendu peu de chances de voir le jour avec une telle carrosserie. La démarche n'en demeure pas moins intéressante voire divertissante pour les véhicules les plus exclusifs comme le coupé italien et la luxueuse anglaise.

Une Tesla Roadster fait également partie du lot. L'image affiche un modèle bien plus sportif que le tout aussi spectaculaire Cybertruck préparé par Elon Musk. Rendez-vous dans la galerie pour visionner les réalisations de ce graphiste australien.