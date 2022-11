Porsche 718 Style Edition, juste cool

Les Porsche 718 Cayman et Boxster arrivent en fin de carrière. Le constructeur de Zuffenhausen devrait prochainement lever le voile sur un 718 Boxster Spyder à la vocation ultime, probablement doté de la même mécanique d'exception que le récent 718 Cayman GT4 RS. Puis les deux « petites » sportives quitteront le catalogue, remplacées par des modèles 100% électriques.

Avant cela, Porsche dévoile une nouvelle série limitée « Style Edition » proposée aussi bien pour le 718 Cayman coupé que pour le 718 Boxster cabriolet. Qu'apporte-t-elle sur le plan mécanique ? Rien, tout simplement. Elle reprend la fiche technique de la version de base des deux voitures de sport, avec un flat-four de 2,0 litres développant 300 chevaux et 380 Nm de couple (moteur que les puristes Porsche ne portent pas spécialement dans leur cœur). Son truc, c'est plutôt le style comme son nom l'indique. Elle propose un coloris inédit inspiré du fameux Ruby Star de la 964, un très joli violet qui revient dans la gamme sous le nom « Ruby Star Neo ».

Moins cher que les 718 T ?

Porsche n'a pas encore donné les prix français de cette nouvelle édition spéciale profitant aussi de jantes spécifiques de 20 pouces et de quelques équipements intéressants de série (Porsche Dynamic Light System, caméra de recul, échappement sport, ParkAssist, climatisation bi-zone...). Elle coûte 68 510€ pour le Boxster et 66 487€ pour le Cayman en Allemagne. En France, elle devrait s'intercaler entre la version de base et la version T.