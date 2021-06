Porsche 911 : votre GT3, avec ou sans aileron ?

Une super-athlète qui cache davantage son jeu ! Avec le pack Touring, la très exubérante et très performante 911 GT3 se fait plus civilisée. Une sobriété que la clientèle apprécie, Porsche soulignant le succès de l'option sur le précédent modèle.

La grande différence avec ce pack, c'est la disparition de l'énorme aileron fixé à l'arrière… qui fait pourtant la particularité de la version "classique". Certains clients aiment avoir la puissance mécanique sans l'outrance esthétique ! Et en bonne firme de luxe, Porsche a à cœur de satisfaire les désirs de l'acheteur. Si celui-ci veut une GT3 sans aileron, on ne le dirige pas vers un des autres modèles, on lui fait !

L'aileron fixe est remplacé par un élément mobile, parfaitement caché lorsqu'il n'est pas utilité. Pour un aspect plus chic, on trouve des boucliers avec davantage de parties peintes couleur carrosserie et des contours de vitres chromés. À l’intérieur, le pack Touring permet aussi d'avoir une GT3 plus bourgeoise et très classique, avec une ambiance full-black. Les sièges sont en cuir et en tissu noir, avec des coutures assorties. Le cuir noir recouvre le volant, le levier de vitesses, les accoudoirs ou encore les poignées de porte.

Pas de changement pour la mécanique. Le flat-six développe 510 ch. Le moteur est en série associé à une boîte manuelle 6 rapports. Une double embrayage PDK 7 rapports est proposée en option. Mais le pack Touring lui est disponible sans supplément de prix. Un prix bien sûr haut perché, à 173 562 € !