Porsche : à la charnière entre deux générations

Le Professeur Porsche a apporté une contribution décisive à l’industrie automobile allemande. Enfant de Bohème, il a débuté à 18 ans chez Béla Egger & Co. puis il a concocté une voiture électrique pour Jacob Lohner.

En 1909, Ferdinand Porsche fut nommé directeur technique d’Austro-Daimler qu’il quitta en 1923 pour rejoindre Mercedes-Benz, sa maison mère, en Allemagne.

En janvier 1931, Ferdinand Porsche ouvrit un bureau d’études indépendant à Stuttgart qui fut commissionné par le gouvernement nazi pour concevoir la future Volkswagen.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferdinand Porsche est arrêté par les troupes britanniques. Il est « invité » en France pour mener les négociations sur la cession de l’usine Volkswagen au titre de dommage de guerre. Il est accompagné de son fils Ferdinand, surnommé Ferry, de son neveu Herbert Kaes et de son beau-frère Anton Piëch.

La veille de leur retour en Autriche, ils sont accusés d’avoir employé des ouvriers extraits des camps de concentration et ils sont incarcérés à Dijon, en décembre 1945. Ferry Porsche et Herbert Kaes seront vite relâchés, mais le Professeur et son beau-frère sont condamnés à vingt-deux mois de prison.

Dès qu’il est libre, Ferry Porsche relance les activités du bureau d’études installé à Gmünd, en Autriche, sans attendre la libération de son père. C’est là que naît la première automobile portant la marque « Porsche », le prototype n° 001 achevé en mai 1948, un spider à moteur central, habillé d’une carrosserie en aluminium reposant sur un châssis tubulaire.

La Porsche 356 de série débute au Salon de Genève 1949. Sur le plan mécanique, elle est dérivée de la Volkswagen ; elle reprend la plate-forme de celle-ci et son moteur quatre cylindres à plat refroidi par air disposé en porte-à-faux à l’arrière.

Elle a été dessinée par Erwin Kommenda, auteur de la Volkswagen et du prototype Typ 60 conçu pour la course Berlin-Rome.