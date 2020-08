Porsche dévoile la Panamera restylée

Porsche a fait beaucoup de battage médiatique autour de la Taycan, mais il n'a pas oublié sa première berline ! La Panamara revient sur le devant de la scène avec un restylage, qui concerne aussi le break Sport Turismo.

On s'y attendait, les designers n'ont pas eu beaucoup de travail. Le pack Sport Design est désormais de série et fait donc le nouveau look des versions de base ! La Turbo S reçoit une signature lumineuse en C, avec deux éléments de LED de chaque côté du bouclier. À l'arrière, le bandeau sur le coffre a été redessiné pour mieux s'associer aux feux. À bord, les experts remarqueront le volant inédit, repris à la dernière 911. Le multimédia a été mis à jour, avec commande vocale optimisée et des informations sur les dangers de la route.

Le plus important se cache sous le capot. Il y a deux nouvelles variantes techniques. La Turbo S vient remplacer la Turbo. Elle est équipée d'un bloc V8 4.0 litres biturbo de 630 ch, soit 80 ch de plus que la Turbo. Le couple maxi est de 820 Nm (+ 50 Nm). En mode Sport Plus, cette déclinaison passe de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. La vitesse maxi est de 315 km/h.

L'autre nouveauté est plus écolo, c'est une déclinaison hybride rechargeable 4S E-hybrid. Elle vient se placer entre l'E-hybrid (462 ch) et la Turbo E-hybrid (680 ch). Elle combine un V6 2.9 biturbo et un bloc électrique intégré à la boîte de vitesses PDK double embrayage 8 rapports, pour une puissance maxi cumulée de 560 ch. Cette déclinaison inaugure une nouvelle batterie de 17,9 kWh, contre 14,1 kWh précédemment. L'autonomie électrique s'en trouve améliorée avec 54 km en cycle WLTP. La vitesse maxi est de 298 km/h et il faut 3,7 secondes pour expédier le 0 à 100.

La version GTS a gagné 20 ch. Son V8 biturbo annonce maintenant 480 ch. La variante d'accès garde un V6 2.9 biturbo de 330 ch. Porsche indique que le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM) a été optimisé pour améliorer le confort d’amortissement. La direction a aussi été revue.

Les prix