Porsche dévoile la Taycan Cross Turismo

Ca pour une surprise, ça... n'en est pas une. Porsche dévoile aujourd'hui une auto maintes fois aperçue sous un léger camouflage, et attendue depuis un bail : la Taycan Cross Turismo. Prenez l'intérieur, les moteurs et batteries ou encore l'infotainment de la Taycan, ajoutez-y une fuite de pavillon moins prononcée et une garde au sol plus généreuse, et vous obtenez la Cross Turismo, qui sera exclusivement proposée en quatre roues motrices, en tout cas au lancement.

Quatre versions, une seule batterie

La gamme de la Taycan Cross Turismo est articulée autour de quatre modèles : 4, 4S, Turbo et Turbo S. Tout comme la berline, donc. Les quatre versions embarquent deux moteurs électriques synchrones, un sur chaque essieu. Ce sont les puissances qui diffèrent : 380, 490, 625 et 625 ch respectivement. A chaque fois, un boost temporaire est disponible et fait passer la puissance à 476, 571, 680 et 761 ch pour la Turbo S, la plus véloce, qui est capable de franchir les 100 km/h en à peine 2,9 secondes.

La batterie est commune aux quatre moutures : un pack de 93,4 kWh en 800V, qui peut bien évidemment se brancher sur les bornes Ionity et se charger à de fortes puissances, autour des 300 kW. L'autonomie de la Taycan Cross Turismo varie entre 419 et 456 km selon les variantes, la Turbo S étant celle qui affiche la plus faible autonomie.

Plus de place

La Taycan Cross Turismo s'adressera à un public un peu plus familial que la Taycan, avec un toit moins plongeant (+ 47 mm de hauteur sous pavillon) permettant d'augmenter l'espace et surtout la garde au toit pour les passagers arrière, et d'atteindre les 1200 litres de volume maximal de chargement dans le coffre. En configuration normale, son volume oscille entre 405 et 446 litres.

De série, le modèle de base Taycan Cross Turismo 4 adopte les feux LED classiques, la sellerie semi-cuir, le Sound Package Plus, les bas de caisses noirs ou encore les jantes 19 pouces. Il faudra monter en gamme pour bénéficier des feux LED "dynamic plus", des jantes 20 pouces, de la sellerie cuir (ou sport sur Turbo S), des freins en carbure ou en carbone céramique ou encore des roues arrière directrices et du Torque Vectoring.

Mode "gravel"

La petite nouveauté sur cette Taycan Cross Turismo est l'apparition d'un mode "gravel", permettant d'augmenter la garde au sol de 30 mm par rapport à la berline. Ce mode joue par ailleurs sur le contrôle de traction, le torque vectoring et la direction. En conditions normales, la suspension pneumatique pilotée maintient une hauteur de caisse plus faible afin d'améliorer les performances et l'autonomie, même si cette Taycan Cross Turismo affiche un coefficient de traînée légèrement défavorable (0,26) en comparaison d'une Tesla Model S.